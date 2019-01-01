На Волині викрили 7 нелегальних заправок. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:15
Правоохоронці викрили та припинили діяльність 7 нелегальних автозаправних станцій у Луцьку, Ковелі, Нововолинську, а також у Луцькому та Іваничівському районах.
Слідчі встановили, що автозаправні станції діяли без належних дозвільних документів, - пише ГУНП у Волинській області.
Зокрема, у них були відсутні дозволи на викиди забруднюючих речовин, проведення робіт із підвищеною небезпекою та ліцензії на продаж паливно-мастильних матеріалів.
11 грудня поліцейські провели санкціоновані обшуків за місцем розташування нелегальних АЗС. Вилучили пально-мастильні матеріали, кошти, чорнові записи ведення незаконної господарської діяльності та обладнання автозаправних станцій.
Наразі вирішують питання щодо накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.
Поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення власників нелегальних АСЗ та всіх осіб причетних до організації цього незаконного бізнесу.
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Слідчі встановили, що автозаправні станції діяли без належних дозвільних документів, - пише ГУНП у Волинській області.
Зокрема, у них були відсутні дозволи на викиди забруднюючих речовин, проведення робіт із підвищеною небезпекою та ліцензії на продаж паливно-мастильних матеріалів.
11 грудня поліцейські провели санкціоновані обшуків за місцем розташування нелегальних АЗС. Вилучили пально-мастильні матеріали, кошти, чорнові записи ведення незаконної господарської діяльності та обладнання автозаправних станцій.
Наразі вирішують питання щодо накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.
Поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення власників нелегальних АСЗ та всіх осіб причетних до організації цього незаконного бізнесу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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