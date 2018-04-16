«Старий Луцьк» переміг франківську «Говерлу»
Сьогодні, 21:15
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк – Університет» переміг «Говерлу» з Івано-Франківська у першому матчі спарки – 76:87.
Матч Вищої ліги чемпіонату України відбувся 14 грудня в Івано-Франківську, - пише ІА Волинські новини.
На минулих вихідних «Старий Луцьк» нарешті здобув дві перемоги у спарці, двічі обігравши «Львівську Політехніку». Тож лучани прагнули продовжити переможну ходу в Івано-Франківську.
Рахунок у матчі відкрив капітан лучан Едуард Федчук, закинувши «трьоху». Гра на майданчику була рівною, лише дальній від Коцька та данк від Дейни дозволили мати лучанам +3. Проте «Говерла» зрівняла рахунок та в підсумку перемогла у першій чверті з різницею +2 – 23:21.
У другій десятихвилинці гра також була рівною, адже жодна з команд не відпускала одна одну в рахунку. Проте два трьох очкових наприкінці від Швагринського та Прозапаса дозволили лучанам піти з +5 на велику перерву – 42:47.
У третій чверті знову влучнішими були баскетболісти «Старого Луцька», тож перед фінальною чвертю вони мали +8 переваги – 57:65.
У четвертій десятихвилинці лучани більшість часу володіли перевагою, але наприкінці дозволили «Говерлі» трішки скоротити відставання. Але в підсумку «Старий Луцьк» переміг команду з Івано-Франківська – 76:87.
Найрезультативнішим у складі «Старого Луцька» став Максим Дейна, в активі якого 20 очок.
Завтра відбудеться другий матч спарки. Початок об 13.00
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Матч Вищої ліги чемпіонату України відбувся 14 грудня в Івано-Франківську, - пише ІА Волинські новини.
На минулих вихідних «Старий Луцьк» нарешті здобув дві перемоги у спарці, двічі обігравши «Львівську Політехніку». Тож лучани прагнули продовжити переможну ходу в Івано-Франківську.
Рахунок у матчі відкрив капітан лучан Едуард Федчук, закинувши «трьоху». Гра на майданчику була рівною, лише дальній від Коцька та данк від Дейни дозволили мати лучанам +3. Проте «Говерла» зрівняла рахунок та в підсумку перемогла у першій чверті з різницею +2 – 23:21.
У другій десятихвилинці гра також була рівною, адже жодна з команд не відпускала одна одну в рахунку. Проте два трьох очкових наприкінці від Швагринського та Прозапаса дозволили лучанам піти з +5 на велику перерву – 42:47.
У третій чверті знову влучнішими були баскетболісти «Старого Луцька», тож перед фінальною чвертю вони мали +8 переваги – 57:65.
У четвертій десятихвилинці лучани більшість часу володіли перевагою, але наприкінці дозволили «Говерлі» трішки скоротити відставання. Але в підсумку «Старий Луцьк» переміг команду з Івано-Франківська – 76:87.
Найрезультативнішим у складі «Старого Луцька» став Максим Дейна, в активі якого 20 очок.
Завтра відбудеться другий матч спарки. Початок об 13.00
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