«Старий Луцьк» переміг франківську «Говерлу»





Матч Вищої ліги чемпіонату України відбувся 14 грудня в Івано-Франківську, -



На минулих вихідних «Старий Луцьк» нарешті здобув дві перемоги у спарці, двічі обігравши «Львівську Політехніку». Тож лучани прагнули продовжити переможну ходу в Івано-Франківську.



Рахунок у матчі відкрив капітан лучан Едуард Федчук, закинувши «трьоху». Гра на майданчику була рівною, лише дальній від Коцька та данк від Дейни дозволили мати лучанам +3. Проте «Говерла» зрівняла рахунок та в підсумку перемогла у першій чверті з різницею +2 – 23:21.



У другій десятихвилинці гра також була рівною, адже жодна з команд не відпускала одна одну в рахунку. Проте два трьох очкових наприкінці від Швагринського та Прозапаса дозволили лучанам піти з +5 на велику перерву – 42:47.



У третій чверті знову влучнішими були баскетболісти «Старого Луцька», тож перед фінальною чвертю вони мали +8 переваги – 57:65.



У четвертій десятихвилинці лучани більшість часу володіли перевагою, але наприкінці дозволили «Говерлі» трішки скоротити відставання. Але в підсумку «Старий Луцьк» переміг команду з Івано-Франківська – 76:87.



Найрезультативнішим у складі «Старого Луцька» став Максим Дейна, в активі якого 20 очок.



Завтра відбудеться другий матч спарки. Початок об 13.00

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