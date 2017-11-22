До України привезли Вифлеємський вогонь





Вифлеємський вогонь миру прибув сьогодні до України та вже засвітився у киян, -



"Пластуни передали цей символ любові й добра громаді Києва, а вже зовсім скоро поширюватимуть його в державні установи, лікарні, дитячі будинки. Зокрема, група пластунів пощастить Вифлеємський вогонь миру і різдвяні подарунки нашим захисникам в зону бойових дій", - йдеться в повідомленні.



Відсьогодні скаути розпочали естафету розповсюдження Вифлеємського вогню по всій Україні.



"Так, до Різдва пластуни передаватимуть вогонь всім українцям, щоб у Святвечір символ миру, якого ми так бажаємо, загорівся в наших будинках", - додали в організації. Офіційна передача Вифлеємського вогню миру відбулася сьогодні в Михайлівському Золотоверхому монастирі. Поширення Вифлеємського вогню миру - міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового.



Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційна передача Вифлеємського вогню миру відбулася в Михайлівському Золотоверхому монастирі.Вифлеємський вогонь миру прибув сьогодні до України та вже засвітився у киян, - пише УНІАН."Пластуни передали цей символ любові й добра громаді Києва, а вже зовсім скоро поширюватимуть його в державні установи, лікарні, дитячі будинки. Зокрема, група пластунів пощастить Вифлеємський вогонь миру і різдвяні подарунки нашим захисникам в зону бойових дій", - йдеться в повідомленні.Відсьогодні скаути розпочали естафету розповсюдження Вифлеємського вогню по всій Україні."Так, до Різдва пластуни передаватимуть вогонь всім українцям, щоб у Святвечір символ миру, якого ми так бажаємо, загорівся в наших будинках", - додали в організації. Офіційна передача Вифлеємського вогню миру відбулася сьогодні в Михайлівському Золотоверхому монастирі. Поширення Вифлеємського вогню миру - міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового.Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію