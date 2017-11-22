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До України привезли Вифлеємський вогонь

До України привезли Вифлеємський вогонь
Офіційна передача Вифлеємського вогню миру відбулася в Михайлівському Золотоверхому монастирі.

Вифлеємський вогонь миру прибув сьогодні до України та вже засвітився у киян, - пише УНІАН.

"Пластуни передали цей символ любові й добра громаді Києва, а вже зовсім скоро поширюватимуть його в державні установи, лікарні, дитячі будинки. Зокрема, група пластунів пощастить Вифлеємський вогонь миру і різдвяні подарунки нашим захисникам в зону бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Відсьогодні скаути розпочали естафету розповсюдження Вифлеємського вогню по всій Україні.

"Так, до Різдва пластуни передаватимуть вогонь всім українцям, щоб у Святвечір символ миру, якого ми так бажаємо, загорівся в наших будинках", - додали в організації. Офіційна передача Вифлеємського вогню миру відбулася сьогодні в Михайлівському Золотоверхому монастирі. Поширення Вифлеємського вогню миру - міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового.

Ідея акції полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

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Теги: вифлиємський вогонь, церква, різдво
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