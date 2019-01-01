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Через аварію мешканці двох луцьких вулиць сидять без гарячої води

Через аварію мешканці двох луцьких вулиць сидять без гарячої води
Сьогодні, 16 грудня, стався витік на трубопроводі постачання гарячої води від централізованого теплового пункту на проспекті Відродження, 12.

Про це інформує КП "Луцьктепло".

У зв’язку з цим тимчасово відсутня послуга з гарячого водопостачання для мешканців трьох житлових будинків на проспекті Відродження, 10-а, 12-а та на вулиці Сагайдачного, 20. Завершення робіт – 17 грудня.

Також повідомляють, 18 грудня протягом дня здійснюватиметься заміна аварійної ділянки трубопроводу централізованого опалення від котельні на вулиці Дубнівській, 32-б. Відтак, тимчасово буде відсутня послуга з централізованого опалення для споживачів житлових будинків на вулиці Дубнівській, 36-а та 79.

Адміністрація "Луцьктепла" просить вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: Луцьк, аварія, гаряча вода
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