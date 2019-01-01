Через аварію мешканці двох луцьких вулиць сидять без гарячої води





Про це

У зв’язку з цим тимчасово відсутня послуга з гарячого водопостачання для мешканців трьох житлових будинків на проспекті Відродження, 10-а, 12-а та на вулиці Сагайдачного, 20. Завершення робіт – 17 грудня.



Також повідомляють, 18 грудня протягом дня здійснюватиметься заміна аварійної ділянки трубопроводу централізованого опалення від котельні на вулиці Дубнівській, 32-б. Відтак, тимчасово буде відсутня послуга з централізованого опалення для споживачів житлових будинків на вулиці Дубнівській, 36-а та 79.



Адміністрація "Луцьктепла" просить вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 16 грудня, стався витік на трубопроводі постачання гарячої води від централізованого теплового пункту на проспекті Відродження, 12.Про це інформує КП "Луцьктепло".

У зв’язку з цим тимчасово відсутня послуга з гарячого водопостачання для мешканців трьох житлових будинків на проспекті Відродження, 10-а, 12-а та на вулиці Сагайдачного, 20. Завершення робіт – 17 грудня.Також повідомляють, 18 грудня протягом дня здійснюватиметься заміна аварійної ділянки трубопроводу централізованого опалення від котельні на вулиці Дубнівській, 32-б. Відтак, тимчасово буде відсутня послуга з централізованого опалення для споживачів житлових будинків на вулиці Дубнівській, 36-а та 79.Адміністрація "Луцьктепла" просить вибачення за тимчасові незручності.

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