Через аварію мешканці двох луцьких вулиць сидять без гарячої води
Сьогодні, 18:51
Сьогодні, 16 грудня, стався витік на трубопроводі постачання гарячої води від централізованого теплового пункту на проспекті Відродження, 12.
Про це інформує КП "Луцьктепло".
У зв’язку з цим тимчасово відсутня послуга з гарячого водопостачання для мешканців трьох житлових будинків на проспекті Відродження, 10-а, 12-а та на вулиці Сагайдачного, 20. Завершення робіт – 17 грудня.
Також повідомляють, 18 грудня протягом дня здійснюватиметься заміна аварійної ділянки трубопроводу централізованого опалення від котельні на вулиці Дубнівській, 32-б. Відтак, тимчасово буде відсутня послуга з централізованого опалення для споживачів житлових будинків на вулиці Дубнівській, 36-а та 79.
Адміністрація "Луцьктепла" просить вибачення за тимчасові незручності.
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Про це інформує КП "Луцьктепло".
У зв’язку з цим тимчасово відсутня послуга з гарячого водопостачання для мешканців трьох житлових будинків на проспекті Відродження, 10-а, 12-а та на вулиці Сагайдачного, 20. Завершення робіт – 17 грудня.
Також повідомляють, 18 грудня протягом дня здійснюватиметься заміна аварійної ділянки трубопроводу централізованого опалення від котельні на вулиці Дубнівській, 32-б. Відтак, тимчасово буде відсутня послуга з централізованого опалення для споживачів житлових будинків на вулиці Дубнівській, 36-а та 79.
Адміністрація "Луцьктепла" просить вибачення за тимчасові незручності.
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