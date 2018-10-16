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Юні спортсмени з Любешівського району встановили рекорди на всеукраїнських змаганнях

Юні спортсмени з Любешівського району встановили рекорди на всеукраїнських змаганнях
У п’ятницю, 20 грудня, в місті Суми відбулися всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби в честь дворазового Олімпійського чемпіона Володимира Голубничого. Участь у них взяла і Любешівська дитячо-юнацька спортивна школа.

Про це пише газета Нове життя.

Так, Валерія Шоломіцька (Любешів) окрім першого місця встановила рекорд України на дистанції 3000 метрів - 13:42.53 (U16). Тарас Корецький із Люб’язя, здобувши «золото», встановив особистий рекорд на дистанції 5000 м - 21:16.18 та отримав другий результат у світі (U18). Дмитро Медведюк (Любешів) також був першим на дистанцї 5000м (U20). Посіла перше місце й Катерина Токарчук на дистанції 3000м (U18).

А три юні легкоатлетки Оксана Лук’янович, Катерина Причиніч (учениці В’язівненської гімназії) та Анна Матрунчик (Залаззівський ліцей) зайняли весь п’єдестал на дистанції 2000 м (U14).


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Теги: волиняни, спорт, Любешівський район
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