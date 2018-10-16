Юні спортсмени з Любешівського району встановили рекорди на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 11:09
У п’ятницю, 20 грудня, в місті Суми відбулися всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби в честь дворазового Олімпійського чемпіона Володимира Голубничого. Участь у них взяла і Любешівська дитячо-юнацька спортивна школа.
Про це пише газета Нове життя.
Так, Валерія Шоломіцька (Любешів) окрім першого місця встановила рекорд України на дистанції 3000 метрів - 13:42.53 (U16). Тарас Корецький із Люб’язя, здобувши «золото», встановив особистий рекорд на дистанції 5000 м - 21:16.18 та отримав другий результат у світі (U18). Дмитро Медведюк (Любешів) також був першим на дистанцї 5000м (U20). Посіла перше місце й Катерина Токарчук на дистанції 3000м (U18).
А три юні легкоатлетки Оксана Лук’янович, Катерина Причиніч (учениці В’язівненської гімназії) та Анна Матрунчик (Залаззівський ліцей) зайняли весь п’єдестал на дистанції 2000 м (U14).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише газета Нове життя.
Так, Валерія Шоломіцька (Любешів) окрім першого місця встановила рекорд України на дистанції 3000 метрів - 13:42.53 (U16). Тарас Корецький із Люб’язя, здобувши «золото», встановив особистий рекорд на дистанції 5000 м - 21:16.18 та отримав другий результат у світі (U18). Дмитро Медведюк (Любешів) також був першим на дистанцї 5000м (U20). Посіла перше місце й Катерина Токарчук на дистанції 3000м (U18).
А три юні легкоатлетки Оксана Лук’янович, Катерина Причиніч (учениці В’язівненської гімназії) та Анна Матрунчик (Залаззівський ліцей) зайняли весь п’єдестал на дистанції 2000 м (U14).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Юні спортсмени з Любешівського району встановили рекорди на всеукраїнських змаганнях
Сьогодні, 11:09
Колапс на кордоні: через кілометрові черги люди декілька діб не можуть потрапити до України
Сьогодні, 10:44
Медіа