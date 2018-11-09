У волинському містечку виступив Поль Мандодіз





Поль Манондіз виконав свої найвідоміші хіти, -



Зокрема до організації концерту долучились заступник директора драматичного театру Сергій Боярчук, голова ГО «Разом за спільне майбутнє» Володимир Мороз, подружжя Щерблюків, працівники «Просвіти».



Під час виконання однієї з пісень з французько-українським співаком виступали 30 маленьких горохівчан. Для 60 дітей організатори концерту купили квитки на концерт.



Для вчителів організували акцію. При купівлі одного квитка їм дарували другий. Для учасників АТО та батьків дітей, які виступали, вхід був вільним.



Під час концерту працівниця народного будинку Іванна Шлапак заспівала із Полем Манондізом «Зацілую». Нагадуємо, що на кліп на цю пісню назбирав близько 4,3 мільйонів переглядів.



«Поль Манондіз – дуже простий. До нього на сцену вийшло десь 200 людей. Він з усіма встиг поспілкуватися та сфотографуватися», – поділився враженнями Володимир Мороз.







Довідково: Поль Манондіз народився у Брюсселі. Через деякий час чоловік переїхав у Париж. Там він проживав, поки не зустрів українку Олену. Заради коханої музикант покинув успішну кар’єру у Франції, переїхав до Києва і підірвав своїми піснями вітчизняний шоу-бізнес.



Співак обожнює усе українське, а особливо – музику.



Поль Манондіз надав нове звучання вже відомим композиціям, зокрема «Ніч Яка Місячна», «Вирушали хлопці», «Квітка-душа» тощо. А також пише свої пісні, серед них: «Це ти», «Небокрай».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Французько-український співак виступив 22 грудня у народному будинку «Просвіта».виконав свої найвідоміші хіти, - пише Район. ГорохівЗокрема до організації концерту долучились заступник директора драматичного театру, голова ГО «Разом за спільне майбутнє» Володимир Мороз, подружжя Щерблюків, працівники «Просвіти».Під час виконання однієї з пісень з французько-українським співаком виступали 30 маленьких горохівчан. Для 60 дітей організатори концерту купили квитки на концерт.Для вчителів організували акцію. При купівлі одного квитка їм дарували другий. Для учасників АТО та батьків дітей, які виступали, вхід був вільним.Під час концерту працівниця народного будинкузаспівала із Полем Манондізом «Зацілую». Нагадуємо, що на кліп на цю пісню назбирав близько 4,3 мільйонів переглядів.«Поль Манондіз – дуже простий. До нього на сцену вийшло десь 200 людей. Він з усіма встиг поспілкуватися та сфотографуватися», – поділився враженнями Володимир Мороз.Довідково: Поль Манондіз народився у Брюсселі. Через деякий час чоловік переїхав у Париж. Там він проживав, поки не зустрів українку Олену. Заради коханої музикант покинув успішну кар’єру у Франції, переїхав до Києва і підірвав своїми піснями вітчизняний шоу-бізнес.Співак обожнює усе українське, а особливо – музику.Поль Манондіз надав нове звучання вже відомим композиціям, зокрема «Ніч Яка Місячна», «Вирушали хлопці», «Квітка-душа» тощо. А також пише свої пісні, серед них: «Це ти», «Небокрай».

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