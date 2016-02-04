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В Україні з’являться регіональні центри громадського здоров’я

В Україні з’являться регіональні центри громадського здоров’я
До кінця 2019 року в кожній області з’являться регіональні центри громадського здоров’я, у яких будуть відділення імунопрофілактики.

Про це під час круглого столу повідомила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, - передає кореспондент УНН.

"До кінця цього року в кожній області буде створено регіональні центри громадського здоров’я, у яких будуть відділення імунопрофілактики. Фахівці, які будуть працювати в цих відділеннях, будуть займатись плануванням, моніторингом, відслідковувати рівні охоплення (ред. – інфекційних хвороб)", - зазначила Скалецька.

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Теги: моз, здоров'я, імунопрофілактика
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