В Україні з’являться регіональні центри громадського здоров’я





Про це під час круглого столу повідомила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, -



"До кінця цього року в кожній області буде створено регіональні центри громадського здоров’я, у яких будуть відділення імунопрофілактики. Фахівці, які будуть працювати в цих відділеннях, будуть займатись плануванням, моніторингом, відслідковувати рівні охоплення (ред. – інфекційних хвороб)", - зазначила Скалецька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До кінця 2019 року в кожній області з’являться регіональні центри громадського здоров’я, у яких будуть відділення імунопрофілактики.Про це під час круглого столу повідомила міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, - передає кореспондент УНН."До кінця цього року в кожній області буде створено регіональні центри громадського здоров’я, у яких будуть відділення імунопрофілактики. Фахівці, які будуть працювати в цих відділеннях, будуть займатись плануванням, моніторингом, відслідковувати рівні охоплення (ред. – інфекційних хвороб)", - зазначила Скалецька.

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