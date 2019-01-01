Волинянку «розвели» на оренді квартири





Про це



Зазначається, що жінка знайшла оголошення на сайті ОLX про оренду квартири на вулиці Карбишева у Володимирі-Волинському, яке розмістив чоловік. Зв’язавшись по телефону, вони домовились про оплату в сумі 3500 гривень.



На мобільний додаток Viber заявниці прийшов номер карткового рахунку, після чого вона перерахувала кошти. Після цього чоловік перестав відповідати на телефонні дзвінки.



Триває перевірка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жительку села Білин Володимир-Волинського району "розвели" на гроші інтернет-шахраї.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.Зазначається, що жінка знайшла оголошення на сайті ОLX про оренду квартири на вулиці Карбишева у Володимирі-Волинському, яке розмістив чоловік. Зв’язавшись по телефону, вони домовились про оплату в сумі 3500 гривень.На мобільний додаток Viber заявниці прийшов номер карткового рахунку, після чого вона перерахувала кошти. Після цього чоловік перестав відповідати на телефонні дзвінки.Триває перевірка.

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