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Волинянку «розвели» на оренді квартири

Волинянку «розвели» на оренді квартири
Жительку села Білин Володимир-Волинського району "розвели" на гроші інтернет-шахраї.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

Зазначається, що жінка знайшла оголошення на сайті ОLX про оренду квартири на вулиці Карбишева у Володимирі-Волинському, яке розмістив чоловік. Зв’язавшись по телефону, вони домовились про оплату в сумі 3500 гривень.

На мобільний додаток Viber заявниці прийшов номер карткового рахунку, після чого вона перерахувала кошти. Після цього чоловік перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Триває перевірка.


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Теги: оренда, шахраї
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