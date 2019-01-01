Волинянку «розвели» на оренді квартири
Сьогодні, 17:45
Жительку села Білин Володимир-Волинського району "розвели" на гроші інтернет-шахраї.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Зазначається, що жінка знайшла оголошення на сайті ОLX про оренду квартири на вулиці Карбишева у Володимирі-Волинському, яке розмістив чоловік. Зв’язавшись по телефону, вони домовились про оплату в сумі 3500 гривень.
На мобільний додаток Viber заявниці прийшов номер карткового рахунку, після чого вона перерахувала кошти. Після цього чоловік перестав відповідати на телефонні дзвінки.
Триває перевірка.
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Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Зазначається, що жінка знайшла оголошення на сайті ОLX про оренду квартири на вулиці Карбишева у Володимирі-Волинському, яке розмістив чоловік. Зв’язавшись по телефону, вони домовились про оплату в сумі 3500 гривень.
На мобільний додаток Viber заявниці прийшов номер карткового рахунку, після чого вона перерахувала кошти. Після цього чоловік перестав відповідати на телефонні дзвінки.
Триває перевірка.
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