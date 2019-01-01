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Через смерть пацієнтів в Україні заборонили медпрепарати

Через смерть пацієнтів в Україні заборонили медпрепарати
Міністерство охорони здоров'я заборонило використання низка розчинів та емульсій для ін'єкцій, які могли призвести до тяжких побічних реакцій у пацієнтів.

Усього заборонили 13 препаратів, - пише "Газетаua".

"Було повідомлено про факти виявлення випадків тяжких побічних реакцій (в тому числі з летальними наслідками) після застосування, ймовірно, лікарського засобу "Дипрофол" та інших лікарських засобів, що застосовувались під час та після проведення хірургічного втручання пацієнтам. Станом на 28 грудня 2019 року триває посилений фармаконагляд Державним експертним центром МОЗ України та вивчення карт повідомлень, поданих лікувально-профілактичними закладами, де стались події", – йдеться в повідомленні.

Держлікслужба вилучила зразки тимчасово заборонених лікарських засобів з аптек, де пацієнти могли їх придбати.
Міністерство охорони здоров'я створило спеціальну комісію для розслідування інциденту в Кам'янському та схожого – у Вінниці.

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