У луцькому Територіальному центрі – новорічне свято. ФОТО





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Святкування розпочалося із вітальних слів ведучої, яка запросила гостей пригадати дитячі літа та закликати Діда Мороза і Снігурку. Разом із казковими персонажами з'явилися і колядники — юні артисти дитячого фольклорного гурту «Вервечка».



Усі разом бажали вони Божої благодаті, достатку, здійснення мрій, усмішок від людей, удачі в усіх починаннях та, звичайно, міцного-міцного здоров'я. А Снігурка ще й поділилася новорічним рецептом: «В діжку здоров'я і кохання киньте пучечок святкування. Удачею це все залліть і з гумором прокип'ятіть. З цілунками все розмішайте і тих, хто поруч пригощайте!»



Шануючи давні традиції, Дід Мороз підкріпив побажання жменями пшениці, адже недарма співають у щедрівках: «Щедро-щедро стіл накритий! Буде рік багатий, ситий, Буде щастя і здоров'я, Жити будете з любов'ю».



Керівниця територіального центру соціального обслуговування Галина Шатецька також звернулася до усіх гостей свята зі щирими побажаннями здоров'я та удачі.



За тим, вона запросила до слова голову Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна» Людмилу Лонюк. Благодійниця, разом із Дідом Морозом, роздала новорічні подарунки — 150 продуктових наборів. Варто зазначити, що серед підопічних терцентру є люди, які не можуть самостійно пересуватися. Їм подарунки рознесли по домівкам соціальні працівники.



До вітальних слів доєдналася і керівниця «Вервечки» заслужена артистка України Алла Опейда. Вона не лише розповіла про родинні традиції святкування Нового Року та Різдва, але й звернулася з такими побажаннями: «Щоб у кожній родині були злагода і достаток. Щоб у кожному серці були доброта і любов один до одного. Щоб у діях волинян були людяність, справедливість і повага!»







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 30 грудня, для підопічних Територіального центру соціального обслуговування організували вітальний концерт «З Новим 2020 роком».Про це пише ІА Волинські новини.Святкування розпочалося із вітальних слів ведучої, яка запросила гостей пригадати дитячі літа та закликати Діда Мороза і Снігурку. Разом із казковими персонажами з'явилися і колядники — юні артисти дитячого фольклорного гурту «Вервечка».Усі разом бажали вони Божої благодаті, достатку, здійснення мрій, усмішок від людей, удачі в усіх починаннях та, звичайно, міцного-міцного здоров'я. А Снігурка ще й поділилася новорічним рецептом: «В діжку здоров'я і кохання киньте пучечок святкування. Удачею це все залліть і з гумором прокип'ятіть. З цілунками все розмішайте і тих, хто поруч пригощайте!»Шануючи давні традиції, Дід Мороз підкріпив побажання жменями пшениці, адже недарма співають у щедрівках: «Щедро-щедро стіл накритий! Буде рік багатий, ситий, Буде щастя і здоров'я, Жити будете з любов'ю».Керівниця територіального центру соціального обслуговуваннятакож звернулася до усіх гостей свята зі щирими побажаннями здоров'я та удачі.За тим, вона запросила до слова голову Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна». Благодійниця, разом із Дідом Морозом, роздала новорічні подарунки — 150 продуктових наборів. Варто зазначити, що серед підопічних терцентру є люди, які не можуть самостійно пересуватися. Їм подарунки рознесли по домівкам соціальні працівники.До вітальних слів доєдналася і керівниця «Вервечки» заслужена артистка України. Вона не лише розповіла про родинні традиції святкування Нового Року та Різдва, але й звернулася з такими побажаннями: «Щоб у кожній родині були злагода і достаток. Щоб у кожному серці були доброта і любов один до одного. Щоб у діях волинян були людяність, справедливість і повага!»

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