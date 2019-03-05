Як у січні працюватимуть сервісні центри МВС Волині

Розповіли про графік роботи сервісних центрів МВС у січні 2020 року.Про це інформує пресслужба Регіонального сервісного центруМВС у Волинській області.Відтак, у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку.Графік роботи Регіонального сервісного центр МВС у Волинській області:1 січня – вихідний день2 січня - 09:00 до 18:0033 січня -09:00 до 16:454, 5, 6, 7 січня – вихідні дні8, 9 – 09:00 до 18:0010 січня – 09:00 до 16:4511 січня– 09:00 до 17:00Територіальні сервісні центри МВС Волині:1 січня – вихідний день2, 3 січня– 09:00 до 18:004 січня – 09:00 до 16:455, 6, 7 січня – вихідні дніА вже з 8 січня – робота в звичному режимі.