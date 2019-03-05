Як у січні працюватимуть сервісні центри МВС Волині
Сьогодні, 13:23
Розповіли про графік роботи сервісних центрів МВС у січні 2020 року.
Про це інформує пресслужба Регіонального сервісного центру
МВС у Волинській області.
Відтак, у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку.
Графік роботи Регіонального сервісного центр МВС у Волинській області:
1 січня – вихідний день
2 січня - 09:00 до 18:00
33 січня -09:00 до 16:45
4, 5, 6, 7 січня – вихідні дні
8, 9 – 09:00 до 18:00
10 січня – 09:00 до 16:45
11 січня– 09:00 до 17:00
Територіальні сервісні центри МВС Волині:
1 січня – вихідний день
2, 3 січня– 09:00 до 18:00
4 січня – 09:00 до 16:45
5, 6, 7 січня – вихідні дні
А вже з 8 січня – робота в звичному режимі.
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Про це інформує пресслужба Регіонального сервісного центру
МВС у Волинській області.
Відтак, у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку.
Графік роботи Регіонального сервісного центр МВС у Волинській області:
1 січня – вихідний день
2 січня - 09:00 до 18:00
33 січня -09:00 до 16:45
4, 5, 6, 7 січня – вихідні дні
8, 9 – 09:00 до 18:00
10 січня – 09:00 до 16:45
11 січня– 09:00 до 17:00
Територіальні сервісні центри МВС Волині:
1 січня – вихідний день
2, 3 січня– 09:00 до 18:00
4 січня – 09:00 до 16:45
5, 6, 7 січня – вихідні дні
А вже з 8 січня – робота в звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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