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Як у січні працюватимуть сервісні центри МВС Волині

Як у січні працюватимуть сервісні центри МВС Волині
Розповіли про графік роботи сервісних центрів МВС у січні 2020 року.

Про це інформує пресслужба Регіонального сервісного центру
МВС у Волинській області.

Відтак, у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку.

Графік роботи Регіонального сервісного центр МВС у Волинській області:

1 січня – вихідний день
2 січня - 09:00 до 18:00
33 січня -09:00 до 16:45
4, 5, 6, 7 січня – вихідні дні
8, 9 – 09:00 до 18:00
10 січня – 09:00 до 16:45
11 січня– 09:00 до 17:00

Територіальні сервісні центри МВС Волині:

1 січня – вихідний день
2, 3 січня– 09:00 до 18:00
4 січня – 09:00 до 16:45
5, 6, 7 січня – вихідні дні

А вже з 8 січня – робота в звичному режимі.

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Теги: сервісні центри МВС, графік
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