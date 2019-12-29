На Волині повісився 21-річний хлопець





Тіло молодика виявив його батько, який запідозрив відсутність сина. На дзвінки він не відповідав, - пише



Щоб відкрити помешкання на місце викликали рятувальників.



21-річного хлопця виявили повішеним на турніку у власній квартирі. Проживав померлий сам.



Попередня версія поліції – самогубство. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Триває слідство

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1-го січня зранку на 15-му мікрорайоні в Нововолинську знайшли повішеним хлопця у власній квартирі.Тіло молодика виявив його батько, який запідозрив відсутність сина. На дзвінки він не відповідав, - пише "Буг" Щоб відкрити помешкання на місце викликали рятувальників.21-річного хлопця виявили повішеним на турніку у власній квартирі. Проживав померлий сам.Попередня версія поліції – самогубство. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Триває слідство

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