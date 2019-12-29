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На Волині повісився 21-річний хлопець

На Волині повісився 21-річний хлопець
1-го січня зранку на 15-му мікрорайоні в Нововолинську знайшли повішеним хлопця у власній квартирі.

Тіло молодика виявив його батько, який запідозрив відсутність сина. На дзвінки він не відповідав, - пише "Буг".

Щоб відкрити помешкання на місце викликали рятувальників.

21-річного хлопця виявили повішеним на турніку у власній квартирі. Проживав померлий сам.

Попередня версія поліції – самогубство. Тіло направили на судово-медичну експертизу. Триває слідство

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Теги: волинянин, самогубство
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