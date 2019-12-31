У Мінсоцполітики розповіли, на скільки збільшаться виплати дітям-чорнобильцям
Сьогодні, 15:10
У 2020 році збільшаться соціальні виплати на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики України на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з державним бюджетом, сума виплат в цьому році становить:
з 01.01.2020 = 1719,9 грн
з 01.07.2020 = 1797,60 грн
з 01.12.2020 = 1857,45 грн.
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Про це повідомило Міністерство соціальної політики України на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з державним бюджетом, сума виплат в цьому році становить:
з 01.01.2020 = 1719,9 грн
з 01.07.2020 = 1797,60 грн
з 01.12.2020 = 1857,45 грн.
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