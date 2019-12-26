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На кордоні з Польщею затримали п'яного далекобійника з України

На кордоні з Польщею затримали п'яного далекобійника з України
Нетверезого українця затримала польська прикордонна служба.

Про це повідомляє інформаційний портал "InPoland".

Чоловік був п’яний. У його організмі було понад 2 проміле алкоголю, і в такому стані він намагався перетнути кордон у Гребенному.

Українець в’їхав до Польщі вранці 10 січня. Під час заїзду прикордонники відчули від нього стійкий запах алкоголю. Тож вони вирішили перевірити водія з допомогою алкотестера - чоловік був п’яний. У нього було більше 2-х проміле алкоголю в організмі.

Його затримали та передали в поліцію.

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Теги: Польща, українець, далекобійник
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