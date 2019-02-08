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В Одесі вчителька приватної школи побила 8-річного хлопчика, який просився в туалет

В Одесі вчителька приватної школи побила 8-річного хлопчика, який просився в туалет
У приватній міста Одеси вчителька побила 8-річного хлопчика, який просився в туалет.

Про інцидент розповіла мама потерпілої дитини Наталя Гункінова на Facebook-сторінці. За її словами, сина не відпускали з уроку до закінчення занять. Тому він не витримав і вийшов з класу, - пише Обозреватель.

Потім у дворі вчителька вдарила школяра. Побиття зняли камери зовнішнього спостреження, де видно, як дитину б'ють руками і ногою, зокрема, в живіт. Після інциденту лікарі діагностували забиття паху.

"Про те, що вчителі кричать, смикають за вуха, закривають в туалеті з вимкненим світлом, ми тільки після цього відео повірили дітям", – наголосила жінка.

Вчительку вже звільнили, проте моральну компенсацію навчальний заклад виплачувати не збирається. Гункінова обурена такому рішенню, адже кожного місяця вони платять шалені гроші за навчання.

"Це приватна школа! Вісім дітей! Знань за чотири місяці отримали нуль! Вартість 9000 гривень, 8000 – перший внесок за двох і три факультативи по 850! На жаль, директор школи Олександр Васильович прокоментував: "Ми розмовляли з юристами, відео прискорено, ну і вчителька не б'є дитину коліном в пах", – обурилася Гункінова.


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Теги: вчителька, школа, Одеса, побиття
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