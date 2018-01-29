До Дня закоханих у «ПортCity» влаштовують фестиваль фотозон*
Сьогодні, 13:14
Незабаром – найромантичніше свято року, День закоханих. З цієї нагоди у ТРЦ «ПортCity» організовують фестиваль фотозон.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Тож запрошують усіх креативних, творчих, неординарних декораторів-професіоналів та любителів взяти участь у фестивалі фотозон.
Усіх учасників чекають приємні сюрпризи та подарунки, а переможець, якого оберуть гості ТРЦ, отримає нагороду – 10 тисяч гривень.
Реєстрація учасників відбувається на сторінках ТРЦ у Facebook та Instagram з 14 січня до 6 лютого.
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
Тож запрошують усіх креативних, творчих, неординарних декораторів-професіоналів та любителів взяти участь у фестивалі фотозон.
Усіх учасників чекають приємні сюрпризи та подарунки, а переможець, якого оберуть гості ТРЦ, отримає нагороду – 10 тисяч гривень.
Реєстрація учасників відбувається на сторінках ТРЦ у Facebook та Instagram з 14 січня до 6 лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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