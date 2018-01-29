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До Дня закоханих у «ПортCity» влаштовують фестиваль фотозон*

До Дня закоханих у «ПортCity» влаштовують фестиваль фотозон*
Незабаром – найромантичніше свято року, День закоханих. З цієї нагоди у ТРЦ «ПортCity» організовують фестиваль фотозон.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Тож запрошують усіх креативних, творчих, неординарних декораторів-професіоналів та любителів взяти участь у фестивалі фотозон.

Усіх учасників чекають приємні сюрпризи та подарунки, а переможець, якого оберуть гості ТРЦ, отримає нагороду – 10 тисяч гривень.

Реєстрація учасників відбувається на сторінках ТРЦ у Facebook та Instagram з 14 січня до 6 лютого.

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Теги: «ПортCity», фотозона, фестиваль, День закоханих
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