Хлопчик, народжений 12-річною дівчиною у Рівному, чекає на всиновлення. ВІДЕО





Вона жила на міському сміттєзвалищі з кількома десятками ромів. З переймами 12-річну дівчинку «швидка» привезла з міського звалища,- пише



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Таку вагітну в перинатальному центрі бачили вперше — малолітня була брудною, на обліку не стояла та не розуміла, що народжує. Проте хлопчик з’явився на світ сам з вагою понад 3 кг.



Спочатку роми навідували дитину, назвали Тібор, але потім зникли. Їх кілька місяців шукали поліція і соціальні служби. Запити у Закарпатську область, звідки приїхали роми, результату не дали.



«Інформації про батьків немає з того часу, коли залишили хлопчика в перинатальному центрі. Тож дитина чекає на всиновлення», — зауважив начальник міської служби у справах дітей Рівного Андрій Міщеня.



Хлопчику оформили документи, що він покинутий. Його невдовзі мають перевести в один із соціальних закладів Закарпаття.



У наймолодшій групі хлопчик зі звалища — один з найулюбленіших вихованців. Дитина гарно їсть та добре розвивається. Складних вад розвитку Тібор немає. Єдине, що народився із заячою губою. Але цей дефект виправлять хірурги.



«Наші лікарі зроблять оперативне втручання, яке не буде помітним. Це перший етап. Перед шкільним віком буде ще одне оперативне втручання», — підкреслила педіатр Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини Вікторія Коханевич.



Улітку роми на звалищі поблизу Рівного збирали сміття та здавали як вторинну сировину. Так і заробляли, а з настанням холодів повернулися на Закарпаття. Їхні будиночки нині пустують.



Мамі чи рідним усиновити Тібора вже не дозволять.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Соціальні служби так і не розшукали 12-річну дівчинку-ромку, яка у вересні народила немовля у Рівному Вона жила на міському сміттєзвалищі з кількома десятками ромів. З переймами 12-річну дівчинку «швидка» привезла з міського звалища,- пише Радіо Трек Таку вагітну в перинатальному центрі бачили вперше — малолітня була брудною, на обліку не стояла та не розуміла, що народжує. Проте хлопчик з’явився на світ сам з вагою понад 3 кг.Спочатку роми навідували дитину, назвали Тібор, але потім зникли. Їх кілька місяців шукали поліція і соціальні служби. Запити у Закарпатську область, звідки приїхали роми, результату не дали.«Інформації про батьків немає з того часу, коли залишили хлопчика в перинатальному центрі. Тож дитина чекає на всиновлення», — зауважив начальник міської служби у справах дітей РівногоХлопчику оформили документи, що він покинутий. Його невдовзі мають перевести в один із соціальних закладів Закарпаття.У наймолодшій групі хлопчик зі звалища — один з найулюбленіших вихованців. Дитина гарно їсть та добре розвивається. Складних вад розвитку Тібор немає. Єдине, що народився із заячою губою. Але цей дефект виправлять хірурги.«Наші лікарі зроблять оперативне втручання, яке не буде помітним. Це перший етап. Перед шкільним віком буде ще одне оперативне втручання», — підкреслила педіатр Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини Вікторія Коханевич.Улітку роми на звалищі поблизу Рівного збирали сміття та здавали як вторинну сировину. Так і заробляли, а з настанням холодів повернулися на Закарпаття. Їхні будиночки нині пустують.Мамі чи рідним усиновити Тібора вже не дозволять.

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