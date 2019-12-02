Загострення на Донбасі: один військовий загинув, ще 10 отримали поранення
Сьогодні, 10:10
На Донбасі за добу, 18 січня, сепаратисти порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув один український військовий і 10 отримали поранення.
Противник шість разів порушив режим припинення вогню, - передає прес-центр операції Об'єднаних сил.
Застосовувалися заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, безпілотники, озброєння БМП й інша стрілецька зброя.
Обстріли велися поблизу Пісків, поруч з Красногорівкою, а неподалік Павлополя противник з безпілотника здійснив два гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм.
Також порушення зафіксовані в районі населених пунктів Василівка й Оріхове.
"Вчора, 18 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення", - зазначили в ООС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Противник шість разів порушив режим припинення вогню, - передає прес-центр операції Об'єднаних сил.
Застосовувалися заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, безпілотники, озброєння БМП й інша стрілецька зброя.
Обстріли велися поблизу Пісків, поруч з Красногорівкою, а неподалік Павлополя противник з безпілотника здійснив два гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм.
Також порушення зафіксовані в районі населених пунктів Василівка й Оріхове.
"Вчора, 18 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення", - зазначили в ООС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині двоє рідних братів народились із діагнозом ДЦП
Сьогодні, 10:27
Загострення на Донбасі: один військовий загинув, ще 10 отримали поранення
Сьогодні, 10:10
У Луцьку на переході бус збив дівчину
Сьогодні, 09:29
Медіа