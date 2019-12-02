Загострення на Донбасі: один військовий загинув, ще 10 отримали поранення





Противник шість разів порушив режим припинення вогню, - передає прес-центр операції Об'єднаних сил.



Застосовувалися заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, безпілотники, озброєння БМП й інша стрілецька зброя.



Обстріли велися поблизу Пісків, поруч з Красногорівкою, а неподалік Павлополя противник з безпілотника здійснив два гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм.



Також порушення зафіксовані в районі населених пунктів Василівка й Оріхове.



"Вчора, 18 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення", - зазначили в ООС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донбасі за добу, 18 січня, сепаратисти порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув один український військовий і 10 отримали поранення.Противник шість разів порушив режим припинення вогню, - передає прес-центр операції Об'єднаних сил.Застосовувалися заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, безпілотники, озброєння БМП й інша стрілецька зброя.Обстріли велися поблизу Пісків, поруч з Красногорівкою, а неподалік Павлополя противник з безпілотника здійснив два гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм.Також порушення зафіксовані в районі населених пунктів Василівка й Оріхове."Вчора, 18 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення", - зазначили в ООС.

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