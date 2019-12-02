вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Загострення на Донбасі: один військовий загинув, ще 10 отримали поранення

Загострення на Донбасі: один військовий загинув, ще 10 отримали поранення
На Донбасі за добу, 18 січня, сепаратисти порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув один український військовий і 10 отримали поранення.

Противник шість разів порушив режим припинення вогню, - передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Застосовувалися заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, безпілотники, озброєння БМП й інша стрілецька зброя.

Обстріли велися поблизу Пісків, поруч з Красногорівкою, а неподалік Павлополя противник з безпілотника здійснив два гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм.

Також порушення зафіксовані в районі населених пунктів Василівка й Оріхове.

"Вчора, 18 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення", - зазначили в ООС.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Донбас, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дві долі: як волинянин у свої 83 роки знайшов своє кохання у будинку престарілих
Сьогодні, 11:02
На Волині двоє рідних братів народились із діагнозом ДЦП
Сьогодні, 10:27
Загострення на Донбасі: один військовий загинув, ще 10 отримали поранення
Сьогодні, 10:10
Колишній гравець луцької «Волині» підписав контракт із львівською командою
Сьогодні, 10:01
У Луцьку на переході бус збив дівчину
Сьогодні, 09:29
Схожі новини
На Донбасі загинули двоє українських військових На Донбасі загинули двоє українських військових
02 грудень, 2019, 01:06
На Донбасі підірвали дві вантажівки з українськими бійцями, є постраждалі На Донбасі підірвали дві вантажівки з українськими бійцями, є постраждалі
16 січень, 2019, 15:58
Минулої ночі на Донбасі українські війська зазнали значних втрат Минулої ночі на Донбасі українські війська зазнали значних втрат
12 червень, 2016, 17:15
В зоні АТО за добу українські військові зафіксували десять обстрілів бойовиків В зоні АТО за добу українські військові зафіксували десять обстрілів бойовиків
28 листопад, 2015, 08:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дві долі: як волинянин у свої 83 роки знайшов своє кохання у будинку престарілих
Сьогодні, 11:02
 0
На Волині двоє рідних братів народились із діагнозом ДЦП
Сьогодні, 10:27
 0
Загострення на Донбасі: один військовий загинув, ще 10 отримали поранення
Сьогодні, 10:10
 0
Колишній гравець луцької «Волині» підписав контракт із львівською командою
Сьогодні, 10:01
 0
У Луцьку на переході бус збив дівчину
Сьогодні, 09:29
 0
Медіа
відео
1/8