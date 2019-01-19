Як у Луцьку святкували Водохреще у 1930-их роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:30
Волинський краєзнавчмй музей опублікував серію світлин із святкування Водохреща в Луцьку у 1930-і роки.
На фотографіях показано вихід хресного ходу з собору Св. Трійці після богослужіння, прохід по центральній вулиці Луцька Ягелонській (нині Лесі Українки), пірнання на річці Стир, - йдеться на сторінці Волинського краєзнавчого музею.
Богоявлення Господнє або Водохреще святкується 19 січня. Звичай святити воду прийшов в Україну разом із християнством і став одним з найповажніших традиційних свят нашого народу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На фотографіях показано вихід хресного ходу з собору Св. Трійці після богослужіння, прохід по центральній вулиці Луцька Ягелонській (нині Лесі Українки), пірнання на річці Стир, - йдеться на сторінці Волинського краєзнавчого музею.
Богоявлення Господнє або Водохреще святкується 19 січня. Звичай святити воду прийшов в Україну разом із християнством і став одним з найповажніших традиційних свят нашого народу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Йой! А чому на фото нема голопупих чиновників всіх мастей, тіток в ночнушках, козаків з гарматою, шашлииків і інших "святкових" ознак?
Вибір редактора
Останні новини
Як у Луцьку святкували Водохреще у 1930-их роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:30
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 січня
Сьогодні, 19:00
В Україні вводять новий податок на авто
Сьогодні, 17:35
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Сьогодні, 17:02
Медіа