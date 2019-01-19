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Як у Луцьку святкували Водохреще у 1930-их роках. РЕТРОФОТО

Як у Луцьку святкували Водохреще у 1930-их роках. РЕТРОФОТО
Волинський краєзнавчмй музей опублікував серію світлин із святкування Водохреща в Луцьку у 1930-і роки.

На фотографіях показано вихід хресного ходу з собору Св. Трійці після богослужіння, прохід по центральній вулиці Луцька Ягелонській (нині Лесі Українки), пірнання на річці Стир, - йдеться на сторінці Волинського краєзнавчого музею.

Богоявлення Господнє або Водохреще святкується 19 січня. Звичай святити воду прийшов в Україну разом із християнством і став одним з найповажніших традиційних свят нашого народу.

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Теги: Водохреща, 19 січня, 1930 роки
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Коментарі 1
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Йой! А чому на фото нема голопупих чиновників всіх мастей, тіток в ночнушках, козаків з гарматою, шашлииків і інших "святкових" ознак?
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