Як у Луцьку святкували Водохреще у 1930-их роках. РЕТРОФОТО





На фотографіях показано вихід хресного ходу з собору Св. Трійці після богослужіння, прохід по центральній вулиці Луцька Ягелонській (нині Лесі Українки), пірнання на річці Стир, - йдеться на сторінці Волинського краєзнавчого музею.



Богоявлення Господнє або Водохреще святкується 19 січня. Звичай святити воду прийшов в Україну разом із християнством і став одним з найповажніших традиційних свят нашого народу.



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