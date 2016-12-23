вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Нововолинську усі школи та дитсадки закрили на карантин

У Нововолинську усі школи та дитсадки закрили на карантин
Із 29 січня у всіх нововолинських школах та дитячих садках оголосили каратин.

Про це стало відомо під час наради під головуванням першого заступника міського голови, секретаря ради Андрія Сторонського, за участю головної лікарки центру ПМСД Ольги Попіки та директорки міськрайонного відділу Волинського обласного центру МОЗ України Наталії Мариніної, - пише Нововолинськ.com.ua.

Згідно з останніми даними, з 24 січня 2020 р. по 27 січня 2020 р. в місті захворіло 375 осіб, з них дітей - 73,3%, серед захворілих дітей, школярі складають 60%. Відтак прогнозовано, що до кінця тижня захворюваність складатиме приблизно 656 осіб, що становитиме 1 155 випадків на 100 тис. населення і перевищуватиме епідемічний поріг на 43%.

“У зв’язку з тим, що рівень захворюваності дітей зростає, ми проаналізували темп росту та вирішили вводити карантинні заходи вже із завтрашнього дня“, – зазначив Андрій Сторонський.

Отож, у школах та дитсадках Нововолинська відзавтра розпочнеться карантин та триватиме до кінця наступного тижня, 9 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грип, Нововолинськ, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рівному дитина померла, ймовірно, від грипу
Сьогодні, 18:17
В озері Світязь піднявся рівень води
Сьогодні, 18:06
У Нововолинську усі школи та дитсадки закрили на карантин
Сьогодні, 18:01
З наступного тижня Україна припиняє пряме авіасполучення з Китаєм через коронавірус
Сьогодні, 17:55
У Юрія Погуляйка – новий заступник з Маріуполя: хто він та чим багатий
Сьогодні, 17:51
Схожі новини
Замість карантину в Нововолинську оголосили канікули Замість карантину в Нововолинську оголосили канікули
23 грудень, 2016, 16:28
У селах Підгайці та Лище закрили школи на карантин У селах Підгайці та Лище закрили школи на карантин
Сьогодні, 11:10
Через грип у трьох областях на карантин закрили школи Через грип у трьох областях на карантин закрили школи
22 січень, 04:09
На Волині відкриють дитсадок, який закривали через сальмонельоз На Волині відкриють дитсадок, який закривали через сальмонельоз
19 травень, 2019, 17:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затримали дві вантажівки з «липовими» документами
Сьогодні, 19:15
 0
Де на Волині не буде світла 29 січня
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині пройдуть стрілецькі навчання прикордонників
Сьогодні, 18:40
 0
У Рівному дитина померла, ймовірно, від грипу
Сьогодні, 18:17
 0
В озері Світязь піднявся рівень води
Сьогодні, 18:06
 0
Медіа
відео
1/8