У Нововолинську усі школи та дитсадки закрили на карантин





Про це стало відомо під час наради під головуванням першого заступника міського голови, секретаря ради Андрія Сторонського, за участю головної лікарки центру ПМСД Ольги Попіки та директорки міськрайонного відділу Волинського обласного центру МОЗ України Наталії Мариніної, - пише



Згідно з останніми даними, з 24 січня 2020 р. по 27 січня 2020 р. в місті захворіло 375 осіб, з них дітей - 73,3%, серед захворілих дітей, школярі складають 60%. Відтак прогнозовано, що до кінця тижня захворюваність складатиме приблизно 656 осіб, що становитиме 1 155 випадків на 100 тис. населення і перевищуватиме епідемічний поріг на 43%.



“У зв’язку з тим, що рівень захворюваності дітей зростає, ми проаналізували темп росту та вирішили вводити карантинні заходи вже із завтрашнього дня“, – зазначив Андрій Сторонський.



Отож, у школах та дитсадках Нововолинська відзавтра розпочнеться карантин та триватиме до кінця наступного тижня, 9 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 29 січня у всіх нововолинських школах та дитячих садках оголосили каратин.Про це стало відомо під час наради під головуванням першого заступника міського голови, секретаря ради, за участю головної лікарки центру ПМСДта директорки міськрайонного відділу Волинського обласного центру МОЗ України, - пише Нововолинськ.com.ua. Згідно з останніми даними, з 24 січня 2020 р. по 27 січня 2020 р. в місті захворіло 375 осіб, з них дітей - 73,3%, серед захворілих дітей, школярі складають 60%. Відтак прогнозовано, що до кінця тижня захворюваність складатиме приблизно 656 осіб, що становитиме 1 155 випадків на 100 тис. населення і перевищуватиме епідемічний поріг на 43%.“У зв’язку з тим, що рівень захворюваності дітей зростає, ми проаналізували темп росту та вирішили вводити карантинні заходи вже із завтрашнього дня“, – зазначив Андрій Сторонський.Отож, у школах та дитсадках Нововолинська відзавтра розпочнеться карантин та триватиме до кінця наступного тижня, 9 лютого.

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