Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 30 січня





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Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 0-5º тепла.



У Луцьку також - хмарно. Вночі мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень 1-3º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у четвер очікується хмарна погода. Вночі мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 0-5º тепла.У Луцьку також - хмарно. Вночі мокрий сніг, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 1º тепла, вдень 1-3º тепла.

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