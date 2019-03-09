﻿У замку Любарта реконструюють дерев'яні сходи





Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише фотограф Віктор Чухрай.



«Наш чудовий замок Любарта готується до туристичного сезону», - доповнює фотограф.



Додамо, що роботи проводять працівники державного історико-культурного заповідника.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому замку замінили частини дерев'яних конструкцій сходів у Музей дзвонів, що у Владичій вежі. Роботи провели 1 лютого.Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише фотограф Віктор Чухрай.«Наш чудовий замок Любарта готується до туристичного сезону», - доповнює фотограф.Додамо, що роботи проводять працівники державного історико-культурного заповідника.

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