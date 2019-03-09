У замку Любарта реконструюють дерев'яні сходи
Сьогодні, 06:07
У Луцькому замку замінили частини дерев'яних конструкцій сходів у Музей дзвонів, що у Владичій вежі. Роботи провели 1 лютого.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише фотограф Віктор Чухрай.
«Наш чудовий замок Любарта готується до туристичного сезону», - доповнює фотограф.
Додамо, що роботи проводять працівники державного історико-культурного заповідника.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише фотограф Віктор Чухрай.
«Наш чудовий замок Любарта готується до туристичного сезону», - доповнює фотограф.
Додамо, що роботи проводять працівники державного історико-культурного заповідника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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