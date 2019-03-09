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﻿У замку Любарта реконструюють дерев'яні сходи

﻿У замку Любарта реконструюють дерев'яні сходи
У Луцькому замку замінили частини дерев'яних конструкцій сходів у Музей дзвонів, що у Владичій вежі. Роботи провели 1 лютого.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише фотограф Віктор Чухрай.

«Наш чудовий замок Любарта готується до туристичного сезону», - доповнює фотограф.

Додамо, що роботи проводять працівники державного історико-культурного заповідника.

﻿У замку Любарта реконструюють дерев'яні сходи


﻿У замку Любарта реконструюють дерев'яні сходи

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Теги: замок, ремонт, сходи
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