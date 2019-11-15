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Волинські онкологи розповіли про здобутки медичного центру

Волинські онкологи розповіли про здобутки медичного центру
Що повинна кожна сучасна людина знати про одне з найзгубніших захворювань сучасної цивілізації, як убезпечити своє здоров’я від раку, а також можливості діагностики і лікування цієї хвороби на Волині – на ці та інші актуальні теми спілкувалися з журналістами на прес-конференції лікарі КП «Волинський обласний медичний центр онкології».

Зустріч на тему «Онкопатологія. Перемогти і протидіяти» відбулася 31 січня, напередодні Всесвітнього дня боротьби проти раку, який покликаний загострити увагу громади і кожної людини на болючій проблемі сьогодення, - пише ІА Волинські новини.

З слів директора Волинського обласного медичного онкоцентру Юрія Малімона, за 2019 рік в консультативно-діагностичній поліклініці прийнято 38807 пацієнтів, лікування отримали більше 7 тисяч хворих, проведено понад 5,6 тис. оперативних втручань, майже 900 курсів променевої терапії та понад 3,5 тис. пацієнтів пройшли лікування хіміотерапією.

В 2019 році матеріально-технічну базу закладу поповнили 2 УЗД-апарати експертного класу і відеоендоскопічна стійка для сучасної діагностики проблем кишечника; для клінічної лабораторії придбаний біохімічний аналізатор, для цитологічної лабораторії – мікроскопи Olympus, для реанімації – дихальні апарати, монітор для спостереження за пацієнтом, для операційної – наркозно-дихальний апарат, електрокоагулятори, світильники, та інше. Фактично, кожен підрозділ отримав актуальну сучасну апаратуру.

У планах на цей рік – подальше технічне підсилення бази закладу. Нагальною проблемою у відділенні променевої терапії є термінова заміна рентгенівської трубки комп’ютерного томографа, яка повністю вичерпала свій ресурс. Є розуміння з боку голови обласної влади і сприяння у вирішенні проблем онкоцентру. Питання про подальшу безперебійну роботу апаратури для проведення променевої терапії волинянам буде вирішене на найближчій сесії Волинської обласної ради.

Волинський медцентр розрахований на 180 ліжок, в 2020 році планується його розширення за рахунок приміщення хоспісу – там буде розміщене модернізоване і комфортне для пацієнтів відділення хіміотерапії. Також будуть розширені клінічна і цитологічна лабораторії.

Обласна онкологічна карта 2019 року показала, що 5 найпоширеніших захворювань всього населення регіону складають:

- немеланомні раки шкіри;

- злоякісні утворення молочної залози;

- рак легень;

- рак прямої кишки,

- рак шлунку.

Онкохірургічне відділення №1, де працює лікар-онкохірург вищої категорії Віталій Супрунець, спеціалізується на лікування патологій кишково-шлункового тракту, шкіри, щитовидної залози, нирок. Неправильне харчування, малорухомий спосіб життя, паління, надмірне перебування на сонці, спадковість, знижений імунітет, різноманітні виробничі шкідливості збільшують імовірність раку, нагадав онколог. З 1 квітня розпочинається медична реформа на вторинній і третинній ланках, де пріоритетом є профілактика і раннє виявлення онкозахворювань. Кожен пацієнт з направленням від сімейного лікаря зможе гарантовано безкоштовно пройти первинне онкологічне обстеження з необхідним пакетом процедур.

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У вперше захворілих жінок знову лідирує рак молочної залози – 287 випадків в області, це 19,5% від усієї кількості таких пацієнток, повідомив завідувач онкохірургічного відділення №2, хірург-онколог Володимир Федорчук. Однак, 80% випадків зафіксовані у І стадії, коли показник 5-річного виживання є найвищим. Він склав 65,9%, і це дуже гарний результат роботи волинських лікарів. Для порівняння, в Польщі він становить трохи віще 70%. Цінним досягненням хірургів відділення є проведення 50% органозберігаючих операцій, адже для жінки збереження молочної залози є важливим психологічним чинником.

Кандидат медичних наук, лікар-онкогінеколог Тетяна Ткачук зауважила, що онкогінекологічні недуги вкрай небезпечні для репродуктивної функції жінки і тому стають важким випробуванням для всієї сім’ї. Не варто соромитися або боятися регулярних медичних оглядів чи певних необхідних процедур, таких як гінекологічний огляд, біопсія тощо. Профілактика і скринінг дозволяють жінкам простежити фонові хвороби, утворення доброякісних пухлин, які зазвичай передують появі раку. Дуже часто вчасний звичайний візуальний огляд може врятувати жінку від важкої недуги. Регулярне пожиттєве спостереження у гінеколога повинне стати правилом для кожної сучасної жінки.

Про сучасні можливості і особливості лікування пацієнтів у відділеннях променевої та хіміотерапії Волинського онкоцентру докладно розповіли керівники підрозділів – Жанна Старомінська та Ігор Чоплак. Саме тут проходять лікування діагностовані на різні види раку пацієнти регіону.

Як розповіла Жанна Старомінська, віковий діапазон онкохворих – від 9 до 90 років. У відділенні променевої терапії працює новий лінійний прискорювач, розрахований на будь-яку вагу пацієнта. Вона зауважила значне збільшення кількості хворих на рак прямої кишки, також головного мозку у 30-40-річних пацієнтів порівняно з минулими десятиріччями. Щороку лікування тут проходить близько 15 дітей з різними видами раку.

Поряд з хірургічним втручанням і променевою терапією, хіміотерапія є сучасним методом лікування онкозахворювань. Зі слів Ігоря Чоплака, в сучасній хіміотерапії стрімко розвиваються різні її напрямки (традиційна, таргетна, гормоно- та імунотерапія), вдосконалюються способи введення препаратів пацієнтові (ін’єкції, методи тривалої інфузії). Весь спектр цих медичних досягнень, а також певний перелік якісних безкоштовних хіміопрепаратів доступні пацієнтам області, запевнив він. Проблема, яка вже у цьому році має вирішитися, є розширення відділення, його реконструкція – це, без сумніву, збільшить можливості лікування для пацієнтів.

Лікарі Волинського медичного центру онкології наголошують на відповідальності кожної людини за своє здоров’я, свідомому ставленні до регулярних медичних оглядів. Багато випадків, з якими вони стикаються у щоденній практиці, пов’язані із запущеними станами пацієнтів, коли вже йде мова не про одужання, а про всі можливі шляхи продовження життя людини. На жаль, у особливо складних випадках лікарі виявляються безсилі перед хворобою. У сучасному лікуванні онкології пріоритетом є профілактика і рання діагностика.


Волинські онкологи розповіли про здобутки медичного центру
Волинські онкологи розповіли про здобутки медичного центру
Волинські онкологи розповіли про здобутки медичного центру
Волинські онкологи розповіли про здобутки медичного центру

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Теги: онкологи, лікарня, обладнання
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