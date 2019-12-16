Запис про смерть – на останній сторінці: подробиці загибелі молодої волинянки під колесами потяга





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Нагадаємо,



Близько 00:30 вона лягла на залізничне полотно, по якому рухався поїзд – він прямував у напрямку Львова. Близько 1:00 поїзд здійснив наїзд на дівчину.



Правоохоронці біля дівчини знайшли записник. У ньому йшлося про намір вчинити самогубство.



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Начальник Тисменицького відділу поліції Ігор Влашин розповідає, що повідомлення надійшло від машиніста. Він намагався екстрено загальмувати, проте дівчину не вдалося врятувати.



Загибла – мешканка Волинської області, навчалась у Луцьку. У записнику також писало, що вона любить Івано-Франківськ, мабуть тому і приїхала в місто. Крім того, там були тексти пісень, а сам запис про смерть – на останній сторінці. Чітких причин бажання смерті там не вказувалося, проте дівчина написала саме про потяг.



“Вона зняла кімнату в невеличкому готелі міста. Там проживала з 21 січня”, – каже Влашин.



Знайомих в Івано-Франківську в неї не було. За словами правоохоронця, сестра дівчини розповіла, що та цікавилась Франківськом, хотіла б тут побувати, жити.



Останній дзвінок був за годину до смерті – дівчина телефонувала до подруги і подякувала їй, що вона є у неї така. До речі, телефон у дівчини відносно новий – куплений десь два тижні тому.



Батьки дівчини мають приїхати сьогодні в Івано-Франківськ. Дівчина третя дитина у сім’ї, наймолодша.



Наразі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбиство, з позначкою – самогубство). Правоохоронці встановлюють усі причини смерті дівчини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції розповіли подробиці загибелі дівчини з Волині на Прикарпатті під колесами потяга.Про це повідомляє "Галицький кореспондент". Нагадаємо, у ніч з 31 січня на 1 лютого у селі Угринів поїзд “Чернівці-Київ” збив 19-річну волинянку. Вона загинула на місці події.Близько 00:30 вона лягла на залізничне полотно, по якому рухався поїзд – він прямував у напрямку Львова. Близько 1:00 поїзд здійснив наїзд на дівчину.Правоохоронці біля дівчини знайшли записник. У ньому йшлося про намір вчинити самогубство.Начальник Тисменицького відділу поліціїрозповідає, що повідомлення надійшло від машиніста. Він намагався екстрено загальмувати, проте дівчину не вдалося врятувати.Загибла – мешканка Волинської області, навчалась у Луцьку. У записнику також писало, що вона любить Івано-Франківськ, мабуть тому і приїхала в місто. Крім того, там були тексти пісень, а сам запис про смерть – на останній сторінці. Чітких причин бажання смерті там не вказувалося, проте дівчина написала саме про потяг.“Вона зняла кімнату в невеличкому готелі міста. Там проживала з 21 січня”, – каже Влашин.Знайомих в Івано-Франківську в неї не було. За словами правоохоронця, сестра дівчини розповіла, що та цікавилась Франківськом, хотіла б тут побувати, жити.Останній дзвінок був за годину до смерті – дівчина телефонувала до подруги і подякувала їй, що вона є у неї така. До речі, телефон у дівчини відносно новий – куплений десь два тижні тому.Батьки дівчини мають приїхати сьогодні в Івано-Франківськ. Дівчина третя дитина у сім’ї, наймолодша.Наразі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбиство, з позначкою – самогубство). Правоохоронці встановлюють усі причини смерті дівчини.

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