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Запис про смерть – на останній сторінці: подробиці загибелі молодої волинянки під колесами потяга

Запис про смерть – на останній сторінці: подробиці загибелі молодої волинянки під колесами потяга
У поліції розповіли подробиці загибелі дівчини з Волині на Прикарпатті під колесами потяга.

Про це повідомляє "Галицький кореспондент".

Нагадаємо, у ніч з 31 січня на 1 лютого у селі Угринів поїзд “Чернівці-Київ” збив 19-річну волинянку. Вона загинула на місці події.

Близько 00:30 вона лягла на залізничне полотно, по якому рухався поїзд – він прямував у напрямку Львова. Близько 1:00 поїзд здійснив наїзд на дівчину.

Правоохоронці біля дівчини знайшли записник. У ньому йшлося про намір вчинити самогубство.

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Начальник Тисменицького відділу поліції Ігор Влашин розповідає, що повідомлення надійшло від машиніста. Він намагався екстрено загальмувати, проте дівчину не вдалося врятувати.

Загибла – мешканка Волинської області, навчалась у Луцьку. У записнику також писало, що вона любить Івано-Франківськ, мабуть тому і приїхала в місто. Крім того, там були тексти пісень, а сам запис про смерть – на останній сторінці. Чітких причин бажання смерті там не вказувалося, проте дівчина написала саме про потяг.

“Вона зняла кімнату в невеличкому готелі міста. Там проживала з 21 січня”, – каже Влашин.

Знайомих в Івано-Франківську в неї не було. За словами правоохоронця, сестра дівчини розповіла, що та цікавилась Франківськом, хотіла б тут побувати, жити.

Останній дзвінок був за годину до смерті – дівчина телефонувала до подруги і подякувала їй, що вона є у неї така. До речі, телефон у дівчини відносно новий – куплений десь два тижні тому.

Батьки дівчини мають приїхати сьогодні в Івано-Франківськ. Дівчина третя дитина у сім’ї, наймолодша.

Наразі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбиство, з позначкою – самогубство). Правоохоронці встановлюють усі причини смерті дівчини.


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Теги: волинянка, загибель, потяг, Прикарпаття
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