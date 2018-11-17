«Ми як на хуторі живемо»: жителі волинського села скаржаться на відсутність дороги до райцентру. ВІДЕО





Про це розповів Юрій Вавренчак.



Нині дістатися до Любомля можна через селище Луків, а це, каже чоловік, зайвий час.



"Це проблема в тому кусочку. Там лісгосп зробив два роки тому дорогу нормальну і кусочок зробили зі сторони Почап. І знову ж питання в тих ОТГ. Хворостівська сільська рада не йде до Любомльської і наша ОТГ не має права тут щось копати. Ну як це вирішити? Тому що за тих 200 метрів ми проїхати не можемо", - говорить Юрій Вавренчак, який працює фельдшером у Любомлі.



"Сполучення з районом у нас взагалі немає. Як нам добиратися до районного центру? Ми як на хуторі живемо. У нас є діти малі, і молодь і ми ще працюємо. Тих 200 метрів тої дороги невже не можна доробити? Бо ми віддалені від нашої громади і з нас знущаються з нашого старостинства", - розповідає жителька села Почапи Людмила Кошата.



В. о. старости Почапівського старостинського округу Любомльської ОТГ Анатолій Дубій розповів: "З лісу до Руди, це територія Хворостівської сільської ради. Була мова про те, що Хворостівська сільська рада бере на себе зобов’язання виробити технічну документацію на продовження робіт, це 1 км 200 м, щоб проводити подальші роботи. Але на даний час Хворостів не приєднується до Любомльської ОТГ, а йде у Вишнівську громаду, практично не має з ким говорити. Цей самий відрізок не можна сказати, що він не ремонтується. 15 грудня я заказував рейдер і дуже гарно він зробив цю роботу. Так як там їздять лісовози то ґрунтова дорога є ґрунтова дорога. Спеціаліст, який працював на цій дорозі сказав, що вимощування тієї дороги нічого не дасть, тому що там глина. Обов’язково треба зрізати верхній шар, засипати щебнем".



Голова Любомльської об’єднаної територіальної громади Роман Ющук розповів, що про стан дороги від лісу до села Руда знає.



"Частину дороги було зроблено в напрямку села Почапи від лісу. Інша частина дороги - шукаємо змогу, щоб профінансувати. І в планах у нас є доробити вказану дорогу. А та дорога, яка стосується від лісу до села Руда, то вона на балансі Хворостівської сільської ради. Коли вона приєднається до Вишнівської ОТГ, в подальшому будемо спілкуватися з керівником, щоб в подальшому було сприяння в ремонті цієї дороги, - говорить Роман Ющук.



За словами начальника Управління містобудування та архітектури Волинської облдержадміністрації Миколи Томчука, Хворостівська сільська рада може приєднатися до Вишнівської ОТГ. Зараз вносяться зміни до Перспективного плану формування територій громад Волинської області, оскільки спочатку мешканці Хворостівської сільської ради планували увійти до Любомльської ОТГ, а нині вирішили приєднатися до Вишнівської громади. Микола Томчук каже: приєднання відбудеться автоматично, як тільки міністерство затвердить перспективний план формування територій громад Волинської області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі села Почапи Любомльського району скаржаться на відсутність прямої дороги та автобусного сполучення до районного центру.Про це розповів Суспільному місцевий жительНині дістатися до Любомля можна через селище Луків, а це, каже чоловік, зайвий час."Це проблема в тому кусочку. Там лісгосп зробив два роки тому дорогу нормальну і кусочок зробили зі сторони Почап. І знову ж питання в тих ОТГ. Хворостівська сільська рада не йде до Любомльської і наша ОТГ не має права тут щось копати. Ну як це вирішити? Тому що за тих 200 метрів ми проїхати не можемо", - говорить Юрій Вавренчак, який працює фельдшером у Любомлі."Сполучення з районом у нас взагалі немає. Як нам добиратися до районного центру? Ми як на хуторі живемо. У нас є діти малі, і молодь і ми ще працюємо. Тих 200 метрів тої дороги невже не можна доробити? Бо ми віддалені від нашої громади і з нас знущаються з нашого старостинства", - розповідає жителька села ПочапиВ. о. старости Почапівського старостинського округу Любомльської ОТГрозповів: "З лісу до Руди, це територія Хворостівської сільської ради. Була мова про те, що Хворостівська сільська рада бере на себе зобов’язання виробити технічну документацію на продовження робіт, це 1 км 200 м, щоб проводити подальші роботи. Але на даний час Хворостів не приєднується до Любомльської ОТГ, а йде у Вишнівську громаду, практично не має з ким говорити. Цей самий відрізок не можна сказати, що він не ремонтується. 15 грудня я заказував рейдер і дуже гарно він зробив цю роботу. Так як там їздять лісовози то ґрунтова дорога є ґрунтова дорога. Спеціаліст, який працював на цій дорозі сказав, що вимощування тієї дороги нічого не дасть, тому що там глина. Обов’язково треба зрізати верхній шар, засипати щебнем".Голова Любомльської об’єднаної територіальної громадирозповів, що про стан дороги від лісу до села Руда знає."Частину дороги було зроблено в напрямку села Почапи від лісу. Інша частина дороги - шукаємо змогу, щоб профінансувати. І в планах у нас є доробити вказану дорогу. А та дорога, яка стосується від лісу до села Руда, то вона на балансі Хворостівської сільської ради. Коли вона приєднається до Вишнівської ОТГ, в подальшому будемо спілкуватися з керівником, щоб в подальшому було сприяння в ремонті цієї дороги, - говорить Роман Ющук.За словами начальника Управління містобудування та архітектури Волинської облдержадміністрації, Хворостівська сільська рада може приєднатися до Вишнівської ОТГ. Зараз вносяться зміни до Перспективного плану формування територій громад Волинської області, оскільки спочатку мешканці Хворостівської сільської ради планували увійти до Любомльської ОТГ, а нині вирішили приєднатися до Вишнівської громади. Микола Томчук каже: приєднання відбудеться автоматично, як тільки міністерство затвердить перспективний план формування територій громад Волинської області.

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