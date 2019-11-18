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Волинські школярі долучилися до Дня читання вголос

Волинські школярі долучилися до Дня читання вголос
Бібліотеки «Центру культури, дозвілля, спорту та туризму» Головненської селищної ради долучилися до відзначення Дня читання вголос.

Цей день відзначають у світі вже 11 років, цьогоріч він припав на 5 лютого, – пише Кордон.

Впродовж дня до акції читання вголос приєднувалися читачі, які завітали до бібліотеки з візитом. Із книжкової добірки, що підготували бібліотекарі, кожен знайшов свою і зачитав улюблений вірш чи уривок.

День пройшов цікаво та творчо. І читачі, і бібліотекарі відчули радість і піднесення від спілкування з книгами та можливістю пізнавати ближче один одного. А головне – всі були мотивовані до подальшого читання книжок.

«Читання вголос – річ надзвичайно корисна. Воно стимулює розвиток мозку, наповнює твій словниковий запас, розвиває увагу та уяву, залучає візуальне та слухове сприйняття, а також моторну активність (рухи губами). Під час читання вголос проявляється ефект автореференції – схильність людини краще запам’ятовувати інформацію», – йдеться в повідомленні.

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Теги: читання, бібліотека, діти
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