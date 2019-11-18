Волинські школярі долучилися до Дня читання вголос
Сьогодні, 02:07
Бібліотеки «Центру культури, дозвілля, спорту та туризму» Головненської селищної ради долучилися до відзначення Дня читання вголос.
Цей день відзначають у світі вже 11 років, цьогоріч він припав на 5 лютого, – пише Кордон.
Впродовж дня до акції читання вголос приєднувалися читачі, які завітали до бібліотеки з візитом. Із книжкової добірки, що підготували бібліотекарі, кожен знайшов свою і зачитав улюблений вірш чи уривок.
День пройшов цікаво та творчо. І читачі, і бібліотекарі відчули радість і піднесення від спілкування з книгами та можливістю пізнавати ближче один одного. А головне – всі були мотивовані до подальшого читання книжок.
«Читання вголос – річ надзвичайно корисна. Воно стимулює розвиток мозку, наповнює твій словниковий запас, розвиває увагу та уяву, залучає візуальне та слухове сприйняття, а також моторну активність (рухи губами). Під час читання вголос проявляється ефект автореференції – схильність людини краще запам’ятовувати інформацію», – йдеться в повідомленні.
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Цей день відзначають у світі вже 11 років, цьогоріч він припав на 5 лютого, – пише Кордон.
Впродовж дня до акції читання вголос приєднувалися читачі, які завітали до бібліотеки з візитом. Із книжкової добірки, що підготували бібліотекарі, кожен знайшов свою і зачитав улюблений вірш чи уривок.
День пройшов цікаво та творчо. І читачі, і бібліотекарі відчули радість і піднесення від спілкування з книгами та можливістю пізнавати ближче один одного. А головне – всі були мотивовані до подальшого читання книжок.
«Читання вголос – річ надзвичайно корисна. Воно стимулює розвиток мозку, наповнює твій словниковий запас, розвиває увагу та уяву, залучає візуальне та слухове сприйняття, а також моторну активність (рухи губами). Під час читання вголос проявляється ефект автореференції – схильність людини краще запам’ятовувати інформацію», – йдеться в повідомленні.
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