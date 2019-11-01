В аварії на День закоханих у Рівному сильно постраждала 19-річна волинянка

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Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Чорновола обласного центру надійшло до поліції вчора, 14 лютого, о 14:06, - пише ГУНП у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 22-річний рівнянин, водій автомобіля ВАЗ-2101, в'їхав у придорожнє дерево.
Внаслідок автопригоди кермувальника та 19-річну пасажирку, жительку Волинської області, затисло у салоні, звідки їх деблокували рятувальники. Нині потерпілі – у реанімації.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження у водія відібрані зразки крові для визначення стану сп’яніння та встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо вказаної ДТП (стали свідком чи маєте запис відеореєстратора) – одразу повідомляйте до поліції за номером телефону 096-76-96-476 або «102».
© Офіційний сайт Національної поліції: https://rv.npu.gov.ua/news/dtp/u-dtp-na-vuliczi-v-yacheslava-chornovola-u-rivnomu-travmuvalisya-dvoje-molodix-lyudej/
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Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Чорновола обласного центру надійшло до поліції вчора, 14 лютого, о 14:06, - пише ГУНП у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 22-річний рівнянин, водій автомобіля ВАЗ-2101, в'їхав у придорожнє дерево.
Внаслідок автопригоди кермувальника та 19-річну пасажирку, жительку Волинської області, затисло у салоні, звідки їх деблокували рятувальники. Нині потерпілі – у реанімації.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження у водія відібрані зразки крові для визначення стану сп’яніння та встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо вказаної ДТП (стали свідком чи маєте запис відеореєстратора) – одразу повідомляйте до поліції за номером телефону 096-76-96-476 або «102».
© Офіційний сайт Національної поліції: https://rv.npu.gov.ua/news/dtp/u-dtp-na-vuliczi-v-yacheslava-chornovola-u-rivnomu-travmuvalisya-dvoje-molodix-lyudej/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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