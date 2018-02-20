У Луцьку з молитвами та скорботною ходою вшанують Героїв Небесної Сотні
Сьогодні, 10:10
У Луцьку вшанують подвиг учасників Революції Гідності та пам’ять Героїв Небесної Сотні.
Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцькради Григорія Пустовіта.
20 лютого о 12.00 відбудеться вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні біля пам'ятного знаку “Волинські Герої Небесної Сотні” на меморіальному комплексі “Вічна Слава”.
О 12.40 – громадська хода за маршрутом: меморіальний комплекс “Вічна Слава” – проспект Василя Мойсея – вулиця Винниченка – Театральний майдан. На цей час призупинять рух транспорту вулицею Винниченка, проспектом Василя Мойсея.
О 13.10 проведуть скорботний захід пам'ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” (Театральний майдан).
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Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцькради Григорія Пустовіта.
20 лютого о 12.00 відбудеться вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні біля пам'ятного знаку “Волинські Герої Небесної Сотні” на меморіальному комплексі “Вічна Слава”.
О 12.40 – громадська хода за маршрутом: меморіальний комплекс “Вічна Слава” – проспект Василя Мойсея – вулиця Винниченка – Театральний майдан. На цей час призупинять рух транспорту вулицею Винниченка, проспектом Василя Мойсея.
О 13.10 проведуть скорботний захід пам'ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” (Театральний майдан).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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