У лютому анонсували рекордне зниження ціни на газ





Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, повідомляє



За його словами, у цьому кварталі у платіжках на опалення суми будуть меншими - ціна на газ для споживачів знизиться ще додатково в лютому. Це стало можливим завдяки підписанню договору про транспортування газу та стабілізації ситуації на українському та європейському ринках.



“У лютому, у березні, влітку – буде рекордно менша ціна на газ, адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу», - зазначив Олексій Оржель.



Нагадують, у січні цього року ціна на газ на 25% менша, ніж у січні попереднього року. Споживачі за газ заплатили 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування.



Така ситуація можлива завдяки підписанню договору про транспортування газу, пояснив Олексій Оржель.



"Я вам більше скажу, я безпосередньо сидів із людьми-трейдерами і вони казали, що дивляться чи підпише Україна, чи не підпише цей договір. У разі не підписання, вони б заробили великі гроші – мільярди доларів, у разі підписання – втратили б величезні кошти. Вони не заробили, але це дало можливість зменшити ціни для наших українців”, - розповів міністр.



Також Міністр додав, що гроші, які держава отримала в рамках Стокгольмського арбітражу, Уряд хоче витратити на те, щоб в українців були кращі дороги. На те, щоб лікарні були поруч та надавали якісні послуги.



“Також зменшення ціни на газ, дало нам можливість переглянути тарифи на розподіл, які дуже довго не переглядалися, - додав Міністр. - Це зроблено для того, щоб оновити інфраструктуру, адже від цього теж залежить чи українці зможуть якісно отримувати газ безпосередньо у себе у домівках”.



Звернув увагу Олексій Оржель і на важливість незалежності Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).



“Для нас має значення, щоб на Національний регулятор не впливали. Але він повинен здійснювати контроль за монополістами. Тому необхідно встановити чіткий економічно-обгрунтований тариф,” – резюмував Міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у лютому планують додатково знизити ціну на газ для споживачів.Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України, повідомляє пресслужба міністерства. За його словами, у цьому кварталі у платіжках на опалення суми будуть меншими - ціна на газ для споживачів знизиться ще додатково в лютому. Це стало можливим завдяки підписанню договору про транспортування газу та стабілізації ситуації на українському та європейському ринках.“У лютому, у березні, влітку – буде рекордно менша ціна на газ, адже нам вдалося стабілізувати ситуацію на ринку газу», - зазначив Олексій Оржель.Нагадують, у січні цього року ціна на газ на 25% менша, ніж у січні попереднього року. Споживачі за газ заплатили 5580 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування.Така ситуація можлива завдяки підписанню договору про транспортування газу, пояснив Олексій Оржель."Я вам більше скажу, я безпосередньо сидів із людьми-трейдерами і вони казали, що дивляться чи підпише Україна, чи не підпише цей договір. У разі не підписання, вони б заробили великі гроші – мільярди доларів, у разі підписання – втратили б величезні кошти. Вони не заробили, але це дало можливість зменшити ціни для наших українців”, - розповів міністр.Також Міністр додав, що гроші, які держава отримала в рамках Стокгольмського арбітражу, Уряд хоче витратити на те, щоб в українців були кращі дороги. На те, щоб лікарні були поруч та надавали якісні послуги.“Також зменшення ціни на газ, дало нам можливість переглянути тарифи на розподіл, які дуже довго не переглядалися, - додав Міністр. - Це зроблено для того, щоб оновити інфраструктуру, адже від цього теж залежить чи українці зможуть якісно отримувати газ безпосередньо у себе у домівках”.Звернув увагу Олексій Оржель і на важливість незалежності Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).“Для нас має значення, щоб на Національний регулятор не впливали. Але він повинен здійснювати контроль за монополістами. Тому необхідно встановити чіткий економічно-обгрунтований тариф,” – резюмував Міністр.

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