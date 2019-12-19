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На Миколаївщині рейсовий автобус врізався у вантажівку: 17 постраждалих. ФОТО

На Миколаївщині рейсовий автобус врізався у вантажівку: 17 постраждалих. ФОТО
У Миколаївській області внаслідок зіткнення рейсового автобуса та вантажівки постраждало 17 людей.

Автопригода трапилась 19 лютого о 01:35 в Кривоозерському районі на автошляху "Київ-Одеса", - пише ДСНС України у Миколаївській області

З'ясувалось, що зіткнулись рейсовий автобус сполученням «Одеса-Київ» (в якому перебувало 39 пасажирів та два водії) та вантажний автомобіль Volvo.

Внаслідок ДТП постраждали водій та 17 осіб першого транспортного засобу. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували постраждалого керманича автобусу та передали його бригаді швидкої медичної допомоги. Ще 16 пасажирів із різними ступенями травм, забоїв направлено до Кривоозерської центральної районної лікарні (15 осіб, у тому числі постраждалий водій) та Любашівської ЦРЛ Одеської області (2 осіб). Наразі постраждалий чоловік перебуває у тяжкому стані в реанімації.

За уточненою інформацією, на ранок, 8 громадян після надання кваліфікованої медичної допомоги покинули лікувальні заклади.
Змінний водій автобусу та водій вантажівки не постраждали і від госпіталізації відмовились.

На Миколаївщині рейсовий автобус врізався у вантажівку: 17 постраждалих. ФОТО
На Миколаївщині рейсовий автобус врізався у вантажівку: 17 постраждалих. ФОТО
На Миколаївщині рейсовий автобус врізався у вантажівку: 17 постраждалих. ФОТО

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Теги: аварія, автобус, Миколаївщина
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