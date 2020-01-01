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У Луцьку показали унікальні витинанки берегинь, кошти з продажу яких підуть на лікування Катрусі Ребрині. ФОТО

У Луцьку показали унікальні витинанки берегинь, кошти з продажу яких підуть на лікування Катрусі Ребрині. ФОТО
У Луцьку відкрили унікальну виставку картин-витинанок, які невдовзі планують продати на аукціоні і зібрати гроші на лікування маленькій лучанці.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла методистка палацу культури міста Луцька Олеся Ющук під час презентації робіт 18 лютого.

Мистецький проект «Добротворчість лучанок» стартував ще в лютому. Організатори зібрали до акції людей, які до того не були залучені у подібному мистецтві, тож усі охочі могли спробувати свої сили в новій справі, яка до того ж є благодійною. Знайшлося 12 активісток, які ділилися частинкою своєї душі, вирізаючи з паперу неймовірні образи берегинь.

За бажанням власники робіт згодом зможуть продати свої картини на мистецькому відкритому онлайн аукціоні та допомогти зібрати кошти на лікування маленькій лучанці Катерині Ребрині, якій лікарі поставили страшний діагноз – новотвір правої нирки, нейробластома.

Довідково: Витинанка – це вид давньослов'янського, зокрема українського народного декоративного мистецтва. Включає сюжетні та орнаментальні прикраси житла — ажурні, силуетні тощо. Лучанки обрали темою своїх робіт символічний образ берегині.

Виставка творчих робіт «Добротворчість лучанок» триватиме з 18 лютого по 7 березня. Витинанки перебуватимуть у мистецькому салоні «Артист» впродовж двох тижнів.

Безпосередньо зустрітися з майстринями лучани зможуть вже 7 березня.

У Луцьку показали унікальні витинанки берегинь, кошти з продажу яких підуть на лікування Катрусі Ребрині. ФОТО
У Луцьку показали унікальні витинанки берегинь, кошти з продажу яких підуть на лікування Катрусі Ребрині. ФОТО
У Луцьку показали унікальні витинанки берегинь, кошти з продажу яких підуть на лікування Катрусі Ребрині. ФОТО
У Луцьку показали унікальні витинанки берегинь, кошти з продажу яких підуть на лікування Катрусі Ребрині. ФОТО
У Луцьку показали унікальні витинанки берегинь, кошти з продажу яких підуть на лікування Катрусі Ребрині. ФОТО
У Луцьку показали унікальні витинанки берегинь, кошти з продажу яких підуть на лікування Катрусі Ребрині. ФОТО
У Луцьку показали унікальні витинанки берегинь, кошти з продажу яких підуть на лікування Катрусі Ребрині. ФОТО


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Теги: Добротворчість лучанок, картири, витинанки, Катруся Ребрина
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