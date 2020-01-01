У Луцьку показали унікальні витинанки берегинь, кошти з продажу яких підуть на лікування Катрусі Ребрині. ФОТО

У Луцьку відкрили унікальну виставку картин-витинанок, які невдовзі планують продати на аукціоні і зібрати гроші на лікування маленькій лучанці.Про церозповіла методистка палацу культури міста Луцькапід час презентації робіт 18 лютого.Мистецький проект «Добротворчість лучанок» стартував ще в лютому. Організатори зібрали до акції людей, які до того не були залучені у подібному мистецтві, тож усі охочі могли спробувати свої сили в новій справі, яка до того ж є благодійною. Знайшлося 12 активісток, які ділилися частинкою своєї душі, вирізаючи з паперу неймовірні образи берегинь.За бажанням власники робіт згодом зможуть продати свої картини на мистецькому відкритому онлайн аукціоні та допомогти зібрати кошти на лікування маленькій лучанці, якій лікарі поставили страшний діагноз – новотвір правої нирки, нейробластома.Виставка творчих робіт «Добротворчість лучанок» триватиме з 18 лютого по 7 березня. Витинанки перебуватимуть у мистецькому салоні «Артист» впродовж двох тижнів.Безпосередньо зустрітися з майстринями лучани зможуть вже 7 березня.