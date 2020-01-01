МОЗ засекретило місця, куди привезуть українців із Китаю





Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, -



«Є чотири пункти дислокації. Через різні настрої серед українців вони не розголошуються. Всі 4 установи готові до прийому громадян та іноземців. Тому панікувати – це зайве», – зазначив він.



За словами Коваля, місця обсервації евакуйованих із Китаю забезпечені необхідними ліками та обладнанням.



«Біля місць, визначених для обсервації евакуйованих із Уханю, є інфекційні лікарні. Щодо лікування – воно симптоматичне і ці лікарні обладнані всім необхідним обладнанням та забезпечені ліками. У місця обсервації за необхідності буде направлено додатковий медперсонал», – розповів заступник міністра.



При цьому він додав, що евакуйованих разом із українцями іноземці також перебуватимуть у місцях обсервації. Те ж саме, за його словами, стосується і медпрацівників, які супроводжують рейс.



Усі 48 українців, а також 29 іноземних громадян, перед посадкою пройшли дві лінії санітарного контролю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Евакуйованих із китайського міста Ухань українців розмістять у декількох місцях дислокації, які засекретили через бурхливу реакцію громадськості.Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, - передає «Обозреватель».«Є чотири пункти дислокації. Через різні настрої серед українців вони не розголошуються. Всі 4 установи готові до прийому громадян та іноземців. Тому панікувати – це зайве», – зазначив він.За словами Коваля, місця обсервації евакуйованих із Китаю забезпечені необхідними ліками та обладнанням.«Біля місць, визначених для обсервації евакуйованих із Уханю, є інфекційні лікарні. Щодо лікування – воно симптоматичне і ці лікарні обладнані всім необхідним обладнанням та забезпечені ліками. У місця обсервації за необхідності буде направлено додатковий медперсонал», – розповів заступник міністра.При цьому він додав, що евакуйованих разом із українцями іноземці також перебуватимуть у місцях обсервації. Те ж саме, за його словами, стосується і медпрацівників, які супроводжують рейс.Усі 48 українців, а також 29 іноземних громадян, перед посадкою пройшли дві лінії санітарного контролю.

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