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МОЗ засекретило місця, куди привезуть українців із Китаю

МОЗ засекретило місця, куди привезуть українців із Китаю
Евакуйованих із китайського міста Ухань українців розмістять у декількох місцях дислокації, які засекретили через бурхливу реакцію громадськості.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, - передає «Обозреватель».

«Є чотири пункти дислокації. Через різні настрої серед українців вони не розголошуються. Всі 4 установи готові до прийому громадян та іноземців. Тому панікувати – це зайве», – зазначив він.

За словами Коваля, місця обсервації евакуйованих із Китаю забезпечені необхідними ліками та обладнанням.

«Біля місць, визначених для обсервації евакуйованих із Уханю, є інфекційні лікарні. Щодо лікування – воно симптоматичне і ці лікарні обладнані всім необхідним обладнанням та забезпечені ліками. У місця обсервації за необхідності буде направлено додатковий медперсонал», – розповів заступник міністра.

При цьому він додав, що евакуйованих разом із українцями іноземці також перебуватимуть у місцях обсервації. Те ж саме, за його словами, стосується і медпрацівників, які супроводжують рейс.

Усі 48 українців, а також 29 іноземних громадян, перед посадкою пройшли дві лінії санітарного контролю.

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Теги: коронавірус, китай, здоров'я
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