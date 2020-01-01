МОЗ засекретило місця, куди привезуть українців із Китаю
Сьогодні, 01:03
Евакуйованих із китайського міста Ухань українців розмістять у декількох місцях дислокації, які засекретили через бурхливу реакцію громадськості.
Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, - передає «Обозреватель».
«Є чотири пункти дислокації. Через різні настрої серед українців вони не розголошуються. Всі 4 установи готові до прийому громадян та іноземців. Тому панікувати – це зайве», – зазначив він.
За словами Коваля, місця обсервації евакуйованих із Китаю забезпечені необхідними ліками та обладнанням.
«Біля місць, визначених для обсервації евакуйованих із Уханю, є інфекційні лікарні. Щодо лікування – воно симптоматичне і ці лікарні обладнані всім необхідним обладнанням та забезпечені ліками. У місця обсервації за необхідності буде направлено додатковий медперсонал», – розповів заступник міністра.
При цьому він додав, що евакуйованих разом із українцями іноземці також перебуватимуть у місцях обсервації. Те ж саме, за його словами, стосується і медпрацівників, які супроводжують рейс.
Усі 48 українців, а також 29 іноземних громадян, перед посадкою пройшли дві лінії санітарного контролю.
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Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, - передає «Обозреватель».
«Є чотири пункти дислокації. Через різні настрої серед українців вони не розголошуються. Всі 4 установи готові до прийому громадян та іноземців. Тому панікувати – це зайве», – зазначив він.
За словами Коваля, місця обсервації евакуйованих із Китаю забезпечені необхідними ліками та обладнанням.
«Біля місць, визначених для обсервації евакуйованих із Уханю, є інфекційні лікарні. Щодо лікування – воно симптоматичне і ці лікарні обладнані всім необхідним обладнанням та забезпечені ліками. У місця обсервації за необхідності буде направлено додатковий медперсонал», – розповів заступник міністра.
При цьому він додав, що евакуйованих разом із українцями іноземці також перебуватимуть у місцях обсервації. Те ж саме, за його словами, стосується і медпрацівників, які супроводжують рейс.
Усі 48 українців, а також 29 іноземних громадян, перед посадкою пройшли дві лінії санітарного контролю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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