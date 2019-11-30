У Ковелі змагалися юні музиканти





Про це



У майстерності змагалися 66 учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Ковеля, Маневич, Каменя-Каширського, Ратного, Любешова, Старої Вижви, Заболоття, Люблинця, Голоб, Прилісного.



Журі у складі – директора Ковельської школи мистецтв Андрія Мигулі, викладачів-методистів Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського Валентина Громадського і Світлани Міклоші рекомендувало кращих юних виконавців для участі у заключному турі обласного конкурсу, який невдовзі пройде у місті Луцьку.



Серед них – учні Ковельської школи мистецтв: Марк Гарбузюк, Богдан Сєрік, Владислав Михалюк, Ерік Кузьмич, Рувім Сич, Філіп Головій, Назар Солов'янчук, Вадим Тищук, Тетяна Ткачук, Віра Іванішина, Катерина Шмаль, Юлія Шевчик, Вікторія Бобер.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В актовому залі Ковельської школи мистецтв відбувся ІІ тур обласного конкурсу виконавців на музичних інструментах по класу акордеона, баяна, домри.Про це інформує Ковельська школа мистецтв.У майстерності змагалися 66 учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Ковеля, Маневич, Каменя-Каширського, Ратного, Любешова, Старої Вижви, Заболоття, Люблинця, Голоб, Прилісного.Журі у складі – директора Ковельської школи мистецтв Андрія Мигулі, викладачів-методистів Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського Валентина Громадського і Світлани Міклоші рекомендувало кращих юних виконавців для участі у заключному турі обласного конкурсу, який невдовзі пройде у місті Луцьку.Серед них – учні Ковельської школи мистецтв:

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