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У Ковелі змагалися юні музиканти

У Ковелі змагалися юні музиканти
В актовому залі Ковельської школи мистецтв відбувся ІІ тур обласного конкурсу виконавців на музичних інструментах по класу акордеона, баяна, домри.

Про це інформує Ковельська школа мистецтв.

У майстерності змагалися 66 учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Ковеля, Маневич, Каменя-Каширського, Ратного, Любешова, Старої Вижви, Заболоття, Люблинця, Голоб, Прилісного.

Журі у складі – директора Ковельської школи мистецтв Андрія Мигулі, викладачів-методистів Волинського коледжу культури і мистецтв імені Стравінського Валентина Громадського і Світлани Міклоші рекомендувало кращих юних виконавців для участі у заключному турі обласного конкурсу, який невдовзі пройде у місті Луцьку.

Серед них – учні Ковельської школи мистецтв: Марк Гарбузюк, Богдан Сєрік, Владислав Михалюк, Ерік Кузьмич, Рувім Сич, Філіп Головій, Назар Солов'янчук, Вадим Тищук, Тетяна Ткачук, Віра Іванішина, Катерина Шмаль, Юлія Шевчик, Вікторія Бобер.

У Ковелі змагалися юні музиканти
У Ковелі змагалися юні музиканти
У Ковелі змагалися юні музиканти
У Ковелі змагалися юні музиканти
У Ковелі змагалися юні музиканти
У Ковелі змагалися юні музиканти


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Теги: ковель, музична школа, конкурс
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