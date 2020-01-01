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Двоє українців, які захворіли на коронавірус на круїзному лайнері, одужали

Двоє українців, які захворіли на коронавірус на круїзному лайнері, одужали
Двоє громадян України, які заразились на новий китайський коронавірус на лайнері Diamond Princess у Японії, одужали.

Про це журналістам в кулуарах парламенту сказав голова парламентського комітету із питань здоров’я нації, народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький, інформує УНН.

"… Як (яка ситуація - ред.) з нашими членами екіпажу на Diamond Princess у берегів Японії, яких забрали до лікарні? До речі, ні одне массмедіа не поаплодувало (не повідомило - ред.), що вони одужали. Це ота статистика - 15% одужавших, серед них є два українці. Чомусь за це ми забуваємо", - сказав він.

Нагадаємо, судно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявлений новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто знаходиться на борту. На судні був оголошений двотижневий карантин, який тривав до 19 лютого.

На початку лютого у Японії підтвердили зараження двох українців на судні коронавірусом.

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Теги: лайнер, українці, коронавірус
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