Двоє українців, які захворіли на коронавірус на круїзному лайнері, одужали
Сьогодні, 12:44
Двоє громадян України, які заразились на новий китайський коронавірус на лайнері Diamond Princess у Японії, одужали.
Про це журналістам в кулуарах парламенту сказав голова парламентського комітету із питань здоров’я нації, народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький, інформує УНН.
"… Як (яка ситуація - ред.) з нашими членами екіпажу на Diamond Princess у берегів Японії, яких забрали до лікарні? До речі, ні одне массмедіа не поаплодувало (не повідомило - ред.), що вони одужали. Це ота статистика - 15% одужавших, серед них є два українці. Чомусь за це ми забуваємо", - сказав він.
Нагадаємо, судно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявлений новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто знаходиться на борту. На судні був оголошений двотижневий карантин, який тривав до 19 лютого.
На початку лютого у Японії підтвердили зараження двох українців на судні коронавірусом.
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Про це журналістам в кулуарах парламенту сказав голова парламентського комітету із питань здоров’я нації, народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький, інформує УНН.
"… Як (яка ситуація - ред.) з нашими членами екіпажу на Diamond Princess у берегів Японії, яких забрали до лікарні? До речі, ні одне массмедіа не поаплодувало (не повідомило - ред.), що вони одужали. Це ота статистика - 15% одужавших, серед них є два українці. Чомусь за це ми забуваємо", - сказав він.
Нагадаємо, судно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявлений новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто знаходиться на борту. На судні був оголошений двотижневий карантин, який тривав до 19 лютого.
На початку лютого у Японії підтвердили зараження двох українців на судні коронавірусом.
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