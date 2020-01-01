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Підприємець з Луцька завіз у Нові Санжари допомогу для евакуйованих з Уханя

Підприємець з Луцька завіз у Нові Санжари допомогу для евакуйованих з Уханя
Луцький підприємець Олександр Князєв привіз евакуйованим з Китаю у Нові Санжари настільні ігри та спортивний інвентар.

Про це повідомляє Полтавська облдержадміністрація у фейсбуці.

«Я чув, що на карантині в медцентрі Нових Санжар є і житель нашої області, – розповідає Олександр Князєв. – Ми всі українці й раді, що наші земляки повернулися на Батьківщину. Вони потребують підтримки, а ми їх маємо зустріти як годиться, з гостинністю і турботою».

Лучани, які не мали змоги приїхати в Нові Санжари, за кілька днів назбирали речі для спорту, настільні ігри, художню та релігійну літературу, листи підтримки й солодощі дітям.

«Ми єдині і своїх не залишаємо. Тому повезу книжки, настільні ігри та інші необхідні речі евакуйованим з Китаю українцям, щоб їм було чим зайнятися під час двотижневого карантину. Але перш за все — щоб підтримати їх та їх віру в те, що в нашій країні більшість людей все ж таки адекватні і небайдужі в гарному розумінні».

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підприємець розповів, що перед поїздкою оголосив флешмоб «Вірус руйнує тіло. Байдужість руйнує душу» з тегом #своїхнезалишимо і закликав лучан приєднатися. Містяни миттєво відгукнулися і почали везти продукти, книги, листівки й привітання, було дуже багато дзвінків.

Автомобіль з подарунками і групою підтримки виїхав у неділю ввечері. Приїхали перед обідом 24 лютого.

На територію карантину зі зрозумілих причин нікого не пустили. Всі передачі йдуть через фахівців з Червоного Хреста, стоїть їх намет, чергує Національна Гвардія.

«Ми приїхали, поговорили з працівниками Червоного Хреста. Кажуть, що міністерство заборонило передавати продукти, тому всі продуктові передачі йдуть навколишнім дитбудинкам. Так розумію, це узгоджено з людьми, які на карантині. Дуже правильно і круто! Ще вони не були готові приймати подарунки, є намет і все. Спочатку складували коробки просто неба, потім хтось приніс піддони, і ми разом із працівниками Червоного Хреста винесли все з намету, поклали піддони і знову занесли речі. Люди веселі й гарні. Всередині санаторію із дозвіллям біда, весь час у інтернеті сидіти не будеш. Тому нашій передачі зраділи — там спортінвентар, книги і настільні ігри», — розповів ініціатор поїздки.

Підприємець з Луцька завіз у Нові Санжари допомогу для евакуйованих з Уханя

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Теги: Олександр Князєв, Нові Санжари
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