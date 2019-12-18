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Муніципали знову приїдуть на Старий ринок зносити паркан і ворота

Муніципали знову приїдуть на Старий ринок зносити паркан і ворота
Очільниця департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська повідомила, що муніципали знову візьмуться за демонтаж паркану та воріт на Старому ринку.

Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.

«Чи відділ поліції забезпечить сьогодні безперешкодне зрізання паркану і воріт, що встановлені незаконно?» - поцікавилася Сиротинська у очільника Луцького відділу поліції Олега Кічука.

Натомість посадовець повідомив, що поліцейські постійно чергують на Старому ринку, аби унеможливити провокації, і діятимуть відповідно до визначених повноважень.

Нагадаємо, 25 лютого, муніципали почали вивозити з території Старого ринку контейнери, які розміщені там без законних підстав.

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Теги: Юлія Сиротинська, ринок, демонтаж
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