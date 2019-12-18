Муніципали знову приїдуть на Старий ринок зносити паркан і ворота

Юлія Сиротинська повідомила, що муніципали знову візьмуться за демонтаж паркану та воріт на Старому ринку.



Про це йшлося у середу, 26 лютого, під час сесії Луцькради.



«Чи відділ поліції забезпечить сьогодні безперешкодне зрізання паркану і воріт, що встановлені незаконно?» - поцікавилася Сиротинська у очільника Луцького відділу поліції Олега Кічука.



Натомість посадовець повідомив, що поліцейські постійно чергують на Старому ринку, аби унеможливити провокації, і діятимуть відповідно до визначених повноважень.



Нагадаємо, 25 лютого,



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