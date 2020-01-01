В Україні хочуть створити реєстр недобросовісних роботодавців





За словами заступника міністра соцполітики Сергія Ніжинського, на сайті міністерства є перелік компаній із посередництва у працевлаштуванні за кордоном, які мають ліцензії, - пише



Тоді пошукачі зможуть за назвою компанії перевірити, чи є роботодавець у чорному списку, чи порушував трудове законодавство.



"Коли людина це бачить, вона вже подумає двічі, звертатися в цю компанію чи ні",- пояснює Ніжинський.

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