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В Україні хочуть створити реєстр недобросовісних роботодавців

В Україні хочуть створити реєстр недобросовісних роботодавців
Міністерство соціальної політики пропонує створити реєстр недобросовісних роботодавців.

За словами заступника міністра соцполітики Сергія Ніжинського, на сайті міністерства є перелік компаній із посередництва у працевлаштуванні за кордоном, які мають ліцензії, - пише "Газета ua".

Тоді пошукачі зможуть за назвою компанії перевірити, чи є роботодавець у чорному списку, чи порушував трудове законодавство.

"Коли людина це бачить, вона вже подумає двічі, звертатися в цю компанію чи ні",- пояснює Ніжинський.

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