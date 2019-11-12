вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ковельські лікарі врятували життя чоловіку, у якого виявили грижу. ФОТО

Ковельські лікарі врятували життя чоловіку, у якого виявили грижу. ФОТО
Лікарі Ковельського МТМО успішно прооперували чоловіка, у якого виявили грижу поперекового відділу хребта.

Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

"Нестерпний постійний біль у спині, що викликаний грижею поперекового відділу хребта - не вирок‼ Оперативне втручання, проведене під загальною анестезією, допоможе якнайшвидше забути про жахливі відчуття", - йдеться у дописі.

На фото команда хірургів: Юрій Новак та Олександр Голуб виконують мікродискектомію L5-S1 справа.

Ковельські лікарі врятували життя чоловіку, у якого виявили грижу. ФОТО
Ковельські лікарі врятували життя чоловіку, у якого виявили грижу. ФОТО
Ковельські лікарі врятували життя чоловіку, у якого виявили грижу. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковельське МТМО, операція, грижа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 28 лютого
Сьогодні, 11:14
Ковельські лікарі врятували життя чоловіку, у якого виявили грижу. ФОТО
Сьогодні, 10:36
29 лютого – яке сьогодні свято та чому цей день вважається особливо небезпечним
Сьогодні, 10:05
Трьох заїжджих «гастролерів», які побили лучанина та вкрали у нього понад 1, 5 мільйонів, взяли під варту
Сьогодні, 09:47
«Волинь» програла чемпіону Молдови
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
У ковельській лікарні вперше жінці протезували штучний суглоб. ФОТО 18+ У ковельській лікарні вперше жінці протезували штучний суглоб. ФОТО 18+
14 лютий, 17:21
У волинській лікарні вперше жінці пересадили хрящі з вух у ніс. ВІДЕО У волинській лікарні вперше жінці пересадили хрящі з вух у ніс. ВІДЕО
12 листопад, 2019, 16:20
Волинські медики одномоментно провели одразу дві операції пацієнту з пухлиною нирки. ФОТО Волинські медики одномоментно провели одразу дві операції пацієнту з пухлиною нирки. ФОТО
29 жовтень, 2019, 23:23
Волинські медики успішно видалили пухлину нирки без розрізів. ФОТО Волинські медики успішно видалили пухлину нирки без розрізів. ФОТО
22 жовтень, 2019, 22:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Луцька MONATIK випустив новий романтичний кліп. ВІДЕО
28 лютий, 10:48
 1
Курс валют у Луцьку на 28 лютого
Сьогодні, 11:14
 0
Ковельські лікарі врятували життя чоловіку, у якого виявили грижу. ФОТО
Сьогодні, 10:36
 0
ТОП-5 найкращих пропозицій житла у ЖК «Caramel Residence»*
Сьогодні, 10:07
 0
29 лютого – яке сьогодні свято та чому цей день вважається особливо небезпечним
Сьогодні, 10:05
 0
Медіа
відео
1/8