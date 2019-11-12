Ковельські лікарі врятували життя чоловіку, у якого виявили грижу. ФОТО
Сьогодні, 10:36
Лікарі Ковельського МТМО успішно прооперували чоловіка, у якого виявили грижу поперекового відділу хребта.
Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
"Нестерпний постійний біль у спині, що викликаний грижею поперекового відділу хребта - не вирок‼ Оперативне втручання, проведене під загальною анестезією, допоможе якнайшвидше забути про жахливі відчуття", - йдеться у дописі.
На фото команда хірургів: Юрій Новак та Олександр Голуб виконують мікродискектомію L5-S1 справа.
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Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.
"Нестерпний постійний біль у спині, що викликаний грижею поперекового відділу хребта - не вирок‼ Оперативне втручання, проведене під загальною анестезією, допоможе якнайшвидше забути про жахливі відчуття", - йдеться у дописі.
На фото команда хірургів: Юрій Новак та Олександр Голуб виконують мікродискектомію L5-S1 справа.
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