Ковельські лікарі врятували життя чоловіку, у якого виявили грижу. ФОТО





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"Нестерпний постійний біль у спині, що викликаний грижею поперекового відділу хребта - не вирок‼ Оперативне втручання, проведене під загальною анестезією, допоможе якнайшвидше забути про жахливі відчуття", - йдеться у дописі.



На фото команда хірургів: Юрій Новак та Олександр Голуб виконують мікродискектомію L5-S1 справа.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарі Ковельського МТМО успішно прооперували чоловіка, у якого виявили грижу поперекового відділу хребта.Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook."Нестерпний постійний біль у спині, що викликаний грижею поперекового відділу хребта - не вирок‼ Оперативне втручання, проведене під загальною анестезією, допоможе якнайшвидше забути про жахливі відчуття", - йдеться у дописі.На фото команда хірургів:тавиконують мікродискектомію L5-S1 справа.

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