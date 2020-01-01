2 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкують фінансовий директор «Луцький домобудівельний комбінат», екс-депутат Луцької міської радита керівник СТзОВ «Романів»(на фото).Іменини цього дня святкують Федір, Маріанна.Вітаємо усіх, для кого цей день святковий. Бажаємо здоров’я, довголіття і достатку.У 2012 році депутати Луцької міської ради вибрали промоційним логотипом міста символ у вигляді ключа і з гаслом «Луцьк: приємне відкриття».2 березня у світі відзначається одне з незвичайних свят - Міжнародний день сірника. У 1805 році в Європі з’явились сірники-"маканки" - тоненькі скіпки, змазані бертолетовою сіллю, які загорялись після занурювання їх у розчин концентрованої сірчаної кислоти.У цей день перший раз у році можна побачити купчасті хмари; сіра ворона, відчуваючи прихід тепла, починає будувати гніздо. Люди живуть очікуванням тепла, але зима ще нагадує про себе раптовими морозами. "Яка погода у цей день, такому і літу бути"