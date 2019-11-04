Справжня весна: у найближчі дні в Україні буде до 17 градусів тепла

3-го березня в Україні очікують суттєве потепління.Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.За її словами, у більшості областей максимальна температура повітря досягне +10 +15 градусів. А на узбережжях морів та в Карпатах, звичайно, буде трохи свіжіше.Невеликі дощі пройдуть в західних областях. В Україні все ж переважатиме суха повітряна маса."4-го березня в Україні стане ще тепліше, до +12 +17 градусів, проте у середу до західних областей знову прийде похолодання", - йдеться у дописі.