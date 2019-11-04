Справжня весна: у найближчі дні в Україні буде до 17 градусів тепла
Сьогодні, 13:07
3-го березня в Україні очікують суттєве потепління.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, у більшості областей максимальна температура повітря досягне +10 +15 градусів. А на узбережжях морів та в Карпатах, звичайно, буде трохи свіжіше.
Невеликі дощі пройдуть в західних областях. В Україні все ж переважатиме суха повітряна маса.
"4-го березня в Україні стане ще тепліше, до +12 +17 градусів, проте у середу до західних областей знову прийде похолодання", - йдеться у дописі.
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Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, у більшості областей максимальна температура повітря досягне +10 +15 градусів. А на узбережжях морів та в Карпатах, звичайно, буде трохи свіжіше.
Невеликі дощі пройдуть в західних областях. В Україні все ж переважатиме суха повітряна маса.
"4-го березня в Україні стане ще тепліше, до +12 +17 градусів, проте у середу до західних областей знову прийде похолодання", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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