Не милує око лучан і туристів: у місті хочуть організувати толоку біля замку Любарта

У Луцьку пропонують організувати толоку, аби прибрати від сміття територію поблизу замку Любарта.Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат міської ради"Друзі, вчора прогулявся історичною частиною міста і був вражений засміченим станом території довкола Луцького замку. Як то кажуть: «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять». Тому, сьогодні зустрівся із представниками ВГО "Сокіл" Волинь, де обговорили проведення весняної толоки біля мурів замку Любарта.Не відкрию секрет, якщо скажу: територія довкола Луцького замку перебуває у непривабливому стані. І мова тут не лише про Центральний ринок. На жаль, вигляд валів та прилеглих територій замку сьогодні і останніми роками не милує око лучан і туристів", - відзначив Білан.Депутат нагадав, що у 2020 році в історичній частині Луцька запланували проведення низки заходів, які в комплексі мають сприяти покращенню туристичної привабливості цієї частини міста.Але досвід, за словами обранця громади, показує, що найкраще запорука змін на краще - активність громади. Тож він пропонує цього року зібратися та провести весняну толоку з прибирання території біля Луцького замку.