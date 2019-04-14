Не милує око лучан і туристів: у місті хочуть організувати толоку біля замку Любарта
Сьогодні, 15:29
У Луцьку пропонують організувати толоку, аби прибрати від сміття територію поблизу замку Любарта.
Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат міської ради Андрій Білан.
"Друзі, вчора прогулявся історичною частиною міста і був вражений засміченим станом території довкола Луцького замку. Як то кажуть: «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять». Тому, сьогодні зустрівся із представниками ВГО "Сокіл" Волинь, де обговорили проведення весняної толоки біля мурів замку Любарта.
Не відкрию секрет, якщо скажу: територія довкола Луцького замку перебуває у непривабливому стані. І мова тут не лише про Центральний ринок. На жаль, вигляд валів та прилеглих територій замку сьогодні і останніми роками не милує око лучан і туристів", - відзначив Білан.
Депутат нагадав, що у 2020 році в історичній частині Луцька запланували проведення низки заходів, які в комплексі мають сприяти покращенню туристичної привабливості цієї частини міста.
Але досвід, за словами обранця громади, показує, що найкраще запорука змін на краще - активність громади. Тож він пропонує цього року зібратися та провести весняну толоку з прибирання території біля Луцького замку.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат міської ради Андрій Білан.
"Друзі, вчора прогулявся історичною частиною міста і був вражений засміченим станом території довкола Луцького замку. Як то кажуть: «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять». Тому, сьогодні зустрівся із представниками ВГО "Сокіл" Волинь, де обговорили проведення весняної толоки біля мурів замку Любарта.
Не відкрию секрет, якщо скажу: територія довкола Луцького замку перебуває у непривабливому стані. І мова тут не лише про Центральний ринок. На жаль, вигляд валів та прилеглих територій замку сьогодні і останніми роками не милує око лучан і туристів", - відзначив Білан.
Депутат нагадав, що у 2020 році в історичній частині Луцька запланували проведення низки заходів, які в комплексі мають сприяти покращенню туристичної привабливості цієї частини міста.
Але досвід, за словами обранця громади, показує, що найкраще запорука змін на краще - активність громади. Тож він пропонує цього року зібратися та провести весняну толоку з прибирання території біля Луцького замку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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