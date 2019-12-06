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Судили волинянина, який вдома зберігав наркотики

Судили волинянина, який вдома зберігав наркотики
Уродженець села Біличі Іваничівського району за зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу, заплатить штраф у 1020 гривень.

Вирок чоловіку виніс Іваничівський районний суд 25-го лютого, пише "Буг".

Суд довів, що на початку вересня 2019 року засуджений отримав від невстановленої особи підроблену речовину рослинного походження темно-зеленого кольору, яку зберігав за місцем свого проживання.

16-го вересня 2019 року близько Нововолинського відділення поліції в будинку за адресою проживання у шухляді, в коробці з-під мобільного телефону, виявили та вилучили вищевказану подріблену речовину, яка зберігалася без передбаченого законом дозволу.

Згідно висновку експерта, речовина являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс. Маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 5,0902 грам.

Іваничівець вчинив кримінальне правопорушення – незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 309 КК України.

У кримінальному провадженні 9-го січня 2020 року між прокурором Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури та підозрюваним укладено угоду про визнання винуватості.

Сторони погодились на призначення покарання у виді штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1020 гривень.

Суд затвердив угоду, визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді штрафу.

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Теги: канабіс, волинянин, штраф, суд
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