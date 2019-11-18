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У місті на Волині – новий керівник відділення поліції

У місті на Волині – новий керівник відділення поліції
У Рожищенське відділення поліції призначили нового начальника. Ним став колишній очільник поліції Горохівщини Сергій Поторась.

Про це Район.Рожище повідомив колишній начальник поліції району Олександр Басалик.

Відповідний наказ з'явився 5 березня, 6 березня керівника представили у райцентрі.


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Теги: новий керівник, Рожищенське відділення поліції
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