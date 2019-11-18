У місті на Волині – новий керівник відділення поліції

Сергій Поторась.



Про це Олександр Басалик.



Відповідний наказ з'явився 5 березня, 6 березня керівника представили у райцентрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенське відділення поліції призначили нового начальника. Ним став колишній очільник поліції ГорохівщиниПро це Район.Рожище повідомив колишній начальник поліції районуВідповідний наказ з'явився 5 березня, 6 березня керівника представили у райцентрі.

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