У місті на Волині – новий керівник відділення поліції
Сьогодні, 11:20
У Рожищенське відділення поліції призначили нового начальника. Ним став колишній очільник поліції Горохівщини Сергій Поторась.
Про це Район.Рожище повідомив колишній начальник поліції району Олександр Басалик.
Відповідний наказ з'явився 5 березня, 6 березня керівника представили у райцентрі.
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Про це Район.Рожище повідомив колишній начальник поліції району Олександр Басалик.
Відповідний наказ з'явився 5 березня, 6 березня керівника представили у райцентрі.
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