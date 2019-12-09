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Кінотеатр «PremierCity» йде на канікули та призупиняє роботу з 13 березня

Кінотеатр «PremierCity» йде на канікули та призупиняє роботу з 13 березня
Кінотеатр «PremierCity» тимчасово призупиняє роботу з 13 березня.

"Невдовзі ми знову зустрінемось на цікавому фільмі чи мультику, а поки у всіх карантин - зробимо генеральне прибирання наших кінозалів! Ваші улюблені кафе біля кінотеатру та гардероб продовжуватимуть працювати у звичному режимі.

Слідкуйте за анонсами: ми одразу повідомимо, коли відновимо роботу.
Не забувайте про елементарні правила гігієни, а головне не панікуйте – і жоден коронавірус нам не страшний! Бажаємо бути здоровими", - заявили у кінотеатрі PremierCity.



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Теги: PremierCity, кіно, робота
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