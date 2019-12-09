Кінотеатр «PremierCity» йде на канікули та призупиняє роботу з 13 березня
Сьогодні, 11:01
Кінотеатр «PremierCity» тимчасово призупиняє роботу з 13 березня.
"Невдовзі ми знову зустрінемось на цікавому фільмі чи мультику, а поки у всіх карантин - зробимо генеральне прибирання наших кінозалів! Ваші улюблені кафе біля кінотеатру та гардероб продовжуватимуть працювати у звичному режимі.
Слідкуйте за анонсами: ми одразу повідомимо, коли відновимо роботу.
Не забувайте про елементарні правила гігієни, а головне не панікуйте – і жоден коронавірус нам не страшний! Бажаємо бути здоровими", - заявили у кінотеатрі PremierCity.
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"Невдовзі ми знову зустрінемось на цікавому фільмі чи мультику, а поки у всіх карантин - зробимо генеральне прибирання наших кінозалів! Ваші улюблені кафе біля кінотеатру та гардероб продовжуватимуть працювати у звичному режимі.
Слідкуйте за анонсами: ми одразу повідомимо, коли відновимо роботу.
Не забувайте про елементарні правила гігієни, а головне не панікуйте – і жоден коронавірус нам не страшний! Бажаємо бути здоровими", - заявили у кінотеатрі PremierCity.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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