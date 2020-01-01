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Оксана Забужко стала лауреаткою премії Women in Arts 2020

Оксана Забужко стала лауреаткою премії Women in Arts 2020
Уродженка Луцька, письменниця Оксана Забужко стала лауреаткою премії Women in Arts 2020 у номінації "Література".

Про це йдеться на сторінці Women in Arts 2020 у фейсбуці.

Мета премії - відзначити досягнення жінок, що працюють у культурі, публічно подякувати їм за внесок у цю сферу і надихнути на нові досягнення.

Також організатори нагородили переможниць у номінаціях "Візуальне мистецтво", "Музика", "Театр і кіно", "Культурний менеджмент", "Культурна журналістика, критика та дослідження".

Ведучими вечора стали Майкл Щур та Ярослава Кравченко - адвокати руху HeForShe в Україні. Також на церемонії виступав гурт YUKO.

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Теги: Оксана Забужко, Луцьк
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Коментарі 1
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з "польового сексу" здолала чергову висоту!
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