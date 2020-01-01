Уродженка Луцька, письменниця Оксана Забужко стала лауреаткою премії Women in Arts 2020 у номінації "Література".Про це йдеться на сторінці Women in Arts 2020 у фейсбуці.Мета премії - відзначити досягнення жінок, що працюють у культурі, публічно подякувати їм за внесок у цю сферу і надихнути на нові досягнення.Також організатори нагородили переможниць у номінаціях "Візуальне мистецтво", "Музика", "Театр і кіно", "Культурний менеджмент", "Культурна журналістика, критика та дослідження".Ведучими вечора сталита- адвокати руху HeForShe в Україні. Також на церемонії виступав гурт YUKO.