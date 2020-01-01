У районі ЛПЗ – знижений тиск води через аварію
Сьогодні, 12:19
На водогоні сирої води, яка постачає Гнідавську насосну станцію водою, стався аварійний порив.
Про це повідомляє КП “Луцькводоканал”.
У зв’язку з цим 16 березня і орієнтовно до 10 години 17 березня буде знижений тиск води в районі ЛПЗ.
Зауважують, що йдеться не про припинення водопостачання, а саме про пониження тиску подачі води, який може мати різну інтенсивність.
Перепрошуємо за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє КП “Луцькводоканал”.
У зв’язку з цим 16 березня і орієнтовно до 10 години 17 березня буде знижений тиск води в районі ЛПЗ.
Зауважують, що йдеться не про припинення водопостачання, а саме про пониження тиску подачі води, який може мати різну інтенсивність.
Перепрошуємо за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі у пожежі загинув пенсіонер
Сьогодні, 12:33
Подорожі українців за кордон повністю припинені, – експерт
Сьогодні, 12:22
У районі ЛПЗ – знижений тиск води через аварію
Сьогодні, 12:19
Медіа