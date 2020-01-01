У районі ЛПЗ – знижений тиск води через аварію

На водогоні сирої води, яка постачає Гнідавську насосну станцію водою, стався аварійний порив.Про це повідомляє КП “Луцькводоканал”.У зв’язку з цим 16 березня і орієнтовно до 10 години 17 березня буде знижений тиск води в районі ЛПЗ.Зауважують, що йдеться не про припинення водопостачання, а саме про пониження тиску подачі води, який може мати різну інтенсивність.Перепрошуємо за тимчасові незручності.