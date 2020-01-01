Повідомили, коли на Волині з’являться експрес-тести на виявлення коронавірусу
Сьогодні, 14:50
Експрес-тести для виявлення коронавірусу мають надійти в Україну у середу або четвер (18 – 19 березня). Тож питання їх наявності у медзакладах і аптеках області планують вирішити до кінця цього тижня.
Про це під час брифінгу сьогодні, 16 березня, повідомив очільник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.
За його словами, безумовно, ці тест-системи, безумовно, мають бути у лікарнях області та аптеках. Але річ у тім, що тест-системи не показують позитивного результату у людей, які лише інфіковані, але ще не мають ознак хвороби.
«Коли ви хворі, тоді тільки тест-система відреагує», - сказав Ващенюк.
Після перевірки тестом, якщо попередньо діагнос підтверджується, зразки аналізів усе одно треба везти до Києва, оскільки на Волині є фахівці та обладнання для досліджень, але немає реагентів.
«Над цим теж працюємо», - сказав Ігор Ващенюк.
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Про це під час брифінгу сьогодні, 16 березня, повідомив очільник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.
За його словами, безумовно, ці тест-системи, безумовно, мають бути у лікарнях області та аптеках. Але річ у тім, що тест-системи не показують позитивного результату у людей, які лише інфіковані, але ще не мають ознак хвороби.
«Коли ви хворі, тоді тільки тест-система відреагує», - сказав Ващенюк.
Після перевірки тестом, якщо попередньо діагнос підтверджується, зразки аналізів усе одно треба везти до Києва, оскільки на Волині є фахівці та обладнання для досліджень, але немає реагентів.
«Над цим теж працюємо», - сказав Ігор Ващенюк.
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