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Повідомили, коли на Волині з’являться експрес-тести на виявлення коронавірусу

Повідомили, коли на Волині з’являться експрес-тести на виявлення коронавірусу
Експрес-тести для виявлення коронавірусу мають надійти в Україну у середу або четвер (18 – 19 березня). Тож питання їх наявності у медзакладах і аптеках області планують вирішити до кінця цього тижня.


Про це під час брифінгу сьогодні, 16 березня, повідомив очільник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.

За його словами, безумовно, ці тест-системи, безумовно, мають бути у лікарнях області та аптеках. Але річ у тім, що тест-системи не показують позитивного результату у людей, які лише інфіковані, але ще не мають ознак хвороби.

«Коли ви хворі, тоді тільки тест-система відреагує», - сказав Ващенюк.
Після перевірки тестом, якщо попередньо діагнос підтверджується, зразки аналізів усе одно треба везти до Києва, оскільки на Волині є фахівці та обладнання для досліджень, але немає реагентів.

«Над цим теж працюємо», - сказав Ігор Ващенюк.

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Теги: експрес-тести, коронавірус, Луцьк, Волинь, Ігор Ващенюк
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