Від завтра на Волині не курсуватимуть міжміські та міжобласні автобуси, у міських введуть обмеження

З 12-ї години дня 18 березня 2020 року заборонене автобусне пасажирське перевезення міжміського та міжобласного сполучення.Про це інформує Волинська ОДА.Станом на 8:00 17 березня 2020 року в області не зафіксували жодного випадку захворювання COVID-19.Окрім того, аби протидіяти поширенню коронавірусу, на всій території Волинської області вживають такі заходи:– з 00 годин 01 хвилини 17 березня 2020 року забороняється приймати відвідувачів закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг (ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з доставки їжі додому);– тимчасово заборонені планові операції, крім термінових та невідкладних;– підготують та перепрофілюють медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах;– заборонено масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями;– забезпечуватимуть безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури державної та комунальної власності й вантажного транспорту;– заборонено з 12-ї години дня 18 березня 2020 року автобусного пасажирського перевезення міжміського та міжобласного сполучення.Міські перевезення можуть здійснювати у режимі:- до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю;- особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.