Від завтра на Волині не курсуватимуть міжміські та міжобласні автобуси, у міських введуть обмеження
Сьогодні, 09:24
З 12-ї години дня 18 березня 2020 року заборонене автобусне пасажирське перевезення міжміського та міжобласного сполучення.
Про це інформує Волинська ОДА.
Станом на 8:00 17 березня 2020 року в області не зафіксували жодного випадку захворювання COVID-19.
Окрім того, аби протидіяти поширенню коронавірусу, на всій території Волинської області вживають такі заходи:
– з 00 годин 01 хвилини 17 березня 2020 року забороняється приймати відвідувачів закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг (ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з доставки їжі додому);
– тимчасово заборонені планові операції, крім термінових та невідкладних;
– підготують та перепрофілюють медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах;
– заборонено масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями;
– забезпечуватимуть безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури державної та комунальної власності й вантажного транспорту;
– заборонено з 12-ї години дня 18 березня 2020 року автобусного пасажирського перевезення міжміського та міжобласного сполучення.
Міські перевезення можуть здійснювати у режимі:
- до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю;
- особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.
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Про це інформує Волинська ОДА.
Станом на 8:00 17 березня 2020 року в області не зафіксували жодного випадку захворювання COVID-19.
Окрім того, аби протидіяти поширенню коронавірусу, на всій території Волинської області вживають такі заходи:
– з 00 годин 01 хвилини 17 березня 2020 року забороняється приймати відвідувачів закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг (ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з доставки їжі додому);
– тимчасово заборонені планові операції, крім термінових та невідкладних;
– підготують та перепрофілюють медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах;
– заборонено масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями;
– забезпечуватимуть безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури державної та комунальної власності й вантажного транспорту;
– заборонено з 12-ї години дня 18 березня 2020 року автобусного пасажирського перевезення міжміського та міжобласного сполучення.
Міські перевезення можуть здійснювати у режимі:
- до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю;
- особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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