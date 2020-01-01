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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Від завтра на Волині не курсуватимуть міжміські та міжобласні автобуси, у міських введуть обмеження

Від завтра на Волині не курсуватимуть міжміські та міжобласні автобуси, у міських введуть обмеження
З 12-ї години дня 18 березня 2020 року заборонене автобусне пасажирське перевезення міжміського та міжобласного сполучення.

Про це інформує Волинська ОДА.

Станом на 8:00 17 березня 2020 року в області не зафіксували жодного випадку захворювання COVID-19.

Окрім того, аби протидіяти поширенню коронавірусу, на всій території Волинської області вживають такі заходи:

– з 00 годин 01 хвилини 17 березня 2020 року забороняється приймати відвідувачів закладам культури, торговельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг (ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з доставки їжі додому);

– тимчасово заборонені планові операції, крім термінових та невідкладних;

– підготують та перепрофілюють медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах;

– заборонено масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями;

– забезпечуватимуть безперебійну роботу продуктових магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури державної та комунальної власності й вантажного транспорту;

– заборонено з 12-ї години дня 18 березня 2020 року автобусного пасажирського перевезення міжміського та міжобласного сполучення.

Міські перевезення можуть здійснювати у режимі:

- до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю;

- особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.



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Теги: транспорт, коронавірус, Волинь
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