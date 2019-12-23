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Судитимуть волинянина, який «обчистив» морозильну камеру та зачинив у ній кота власників будинку

Судитимуть волинянина, який «обчистив» морозильну камеру та зачинив у ній кота власників будинку
25-річного мешканця селища Шацьк судитимуть за крадіжки і жорстоке поводження з твариною.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Прокурори вимагатимуть максимального можливого покарання для тричі судимого уже за крадіжки громадянина, який, викрадаючи 10 грудня 2019 року продукти харчування з чужої оселі у Шацьку, помістив до увімкненої морозильної камери кота і це призвело до загибелі тварини.

Зауважують, що цього дня чоловік обікрав два будинки на одній вулиці у рідному селищі.

Через два дні зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався ще обікрасти магазин, але був виявлений та затриманий правоохоронцями.

Молодика обвинувачують у крадіжці, вчиненій з проникненням у житло, незакінченому замаху на крадіжку, а також в жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі.

Далі – слово за судом.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Шацьк, волинянин, суд, крадіжка
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