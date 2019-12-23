Судитимуть волинянина, який «обчистив» морозильну камеру та зачинив у ній кота власників будинку





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Прокурори вимагатимуть максимального можливого покарання для тричі судимого уже за крадіжки громадянина, який,



Зауважують, що цього дня чоловік обікрав два будинки на одній вулиці у рідному селищі.



Через два дні зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався ще обікрасти магазин, але був виявлений та затриманий правоохоронцями.



Молодика обвинувачують у крадіжці, вчиненій з проникненням у житло, незакінченому замаху на крадіжку, а також в жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі.



Далі – слово за судом.



Головне фото - ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-річного мешканця селища Шацьк судитимуть за крадіжки і жорстоке поводження з твариною.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Прокурори вимагатимуть максимального можливого покарання для тричі судимого уже за крадіжки громадянина, який, викрадаючи 10 грудня 2019 року продукти харчування з чужої оселі у Шацьку , помістив до увімкненої морозильної камери кота і це призвело до загибелі тварини.Зауважують, що цього дня чоловік обікрав два будинки на одній вулиці у рідному селищі.Через два дні зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався ще обікрасти магазин, але був виявлений та затриманий правоохоронцями.Молодика обвинувачують у крадіжці, вчиненій з проникненням у житло, незакінченому замаху на крадіжку, а також в жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі.Далі – слово за судом.

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