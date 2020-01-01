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Обласну лікарню Волині можуть повністю віддати на боротьбу з коронавірусом

Обласну лікарню Волині можуть повністю віддати на боротьбу з коронавірусом
У Луцьку 18 березня відбувається велика нарада за участю обласної влади, головних медиків області та народного депутата Ігоря Палиці щодо ситуації, що склалася із поширенням коронавірусу.

Зокрема, під час наради обговорюють питання визначення медичних закладів, які рятуватимуть хворих з коронавірусом, їхню готовність, можливе перепрофілювання лікарень, наявність необхідних для боротьби з хворобою засобів тощо.

У контексті цього питання нардеп Ігор Палиця просить розглянути можливість передачі обласної лікарню повністю під потреби боротьби з коронавірусом.

Виконувач обов’язків головного лікаря обласної лікарні Олександр Дудар зауважив, що клініку вже готують до того, щоб надавати допомогу важким пацієнтам. До нині розглядали варіант перепрофілювання 4 відділень і розміщення там 150 пацієнтів. Утім, за потреби, готові вже починати роботу з повного перепрофілювання лікарні під потреби боротьби з коронавірусом.

На сьогодні у лікарні є 20 дихальних апаратів і 14 місць в реанімації.

Олександр Дудар зауважив, що з розрахунку на 150 пацієнтів в добу треба забезпечити роботу 108 медсестер, 36 лікарів, 18 працівників, які б займалися логістикою і постачанням витратних матеріалів і декількох десятків санітарок.

«Їх треба одягати, годувати, переодягати, а речі, які вони знімають, треба знезаражувати... Щоб лікувати 150 пацієнтів на ці потреби треба в місяць близько 8 мільйонів гривень на лікарню тільки на засоби захисту для медиків, дезінфектор тощо. Йдеться про понад 250 тисяч гривень на добу. Знезараження – питання номер 1. Уявіть, яка буде кількість шапочок, масок, костюмів, шприців і всього іншого. Це важко навіть уявити», - сказав Олександр Дудар.

За його словами, поки медики не побачать, що на складі є необхідні засоби захисту, вони не будуть готові стати і працювати.

На питання про те, скільки буде місць у лікарні, якщо заклад віддати під карантин для важких хворих повністю, медик відповів, що це буде приблизно 600 ліжок. За таких обставин, ургентних хворих доведеться передати на Луцьку міську клінічну лікарню і райлікарні.

Станом на 13:40 18 березня питання обговорюють.

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Теги: обласна лікарня, Волинь, коронавірус
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